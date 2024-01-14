 

MacRumors: за 2023 года глава Apple Тим Кук заработал всего $63,2 млн

14.01.2024, 19:45, Разное
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Генеральный директор Apple Тим Кук в 2023 году заработал $63,2 млн, говорится в официальном отчете компании. Эта сумма значительно ниже его дохода в 2022 году, который тогда составил $99,4 млн.

Общая структура заработка Кука включает в себя следующие составляющие: $3 млн базовой зарплаты, $47 млн в виде акций, $10,7 млн в виде бонусов за результативность и $2,5 млн в виде различных компенсаций, таких как взносы по страхованию жизни, выплаты за отпуск, расходы на безопасность и авиабилеты.

На текущий момент Тим Кук владеет 3 280 053 акциями Apple, а также 1 291 086 акциями RSU, права на которые ему пока не переданы.

В 2023 году совет директоров Apple, акционеры и сам Кук решили снизить его вознаграждение. Предполагалось, что он получит всего $49 млн, однако в конечном итоге его доход превысил эту сумму благодаря успехам компании. Ожидается, что в 2024 году его вознаграждение в виде акций составит не менее $50 млн.

Другие высокопоставленные руководители Apple, включая Лука Маэстри, Кейт Адамс, Дейдре О’Брайен и Джефф Уильямс, заработали около $27 млн каждый, преимущественно в виде акций.

Таким образом, заработок Тима Кука в 2023 году снизился по сравнению с предыдущим годом, но все равно остается на высоком уровне.


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