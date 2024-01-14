Россия ввела первые санкции за Йемен: банки США и Британии теперь не смогут присоединяться к системе МИР

МИД России объявил о введении первого пакета санкций в отношении западных стран в связи с вооружённой агрессией против Йемена. Финансовые учреждения США, Великобритании и Израиля отныне не смогут выпускать карты российской системы «МИР», а также взаимодействовать с ней на межбанковском уровне.

Ограничения вводятся сроком на 6 месяцев с возможностью автоматического продления, если агрессоры не одумаются. Дипломаты подчеркнули, что это не единственный задуманный пакет ограничений – Запад могут ждать и другие различные неприятные сюрпризы.

«Соединённые Штаты Америки и Великобритания в нарушение всех международных правил совершили акт военной агрессии против суверенного государства – Йеменской Республики. Прогрессивные мировые силы в лице Российской Федерации, Республики Беларусь и многих других стран, намерены дать агрессорам решительный отпор и заставить их пожалеть о содеянном», – говорится в официальном заявлении.

В белорусском МИД вскоре попросили «не считать это официальной позицией Республики Беларусь» и призвали дождаться их собственных разъяснений.

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