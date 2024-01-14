 

Россия ввела первые санкции за Йемен: банки США и Британии теперь не смогут присоединяться к системе МИР

14.01.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

МИД России объявил о введении первого пакета санкций в отношении западных стран в связи с вооружённой агрессией против Йемена. Финансовые учреждения США, Великобритании и Израиля отныне не смогут выпускать карты российской системы «МИР», а также взаимодействовать с ней на межбанковском уровне.

Ограничения вводятся сроком на 6 месяцев с возможностью автоматического продления, если агрессоры не одумаются. Дипломаты подчеркнули, что это не единственный задуманный пакет ограничений – Запад могут ждать и другие различные неприятные сюрпризы.

«Соединённые Штаты Америки и Великобритания в нарушение всех международных правил совершили акт военной агрессии против суверенного государства – Йеменской Республики. Прогрессивные мировые силы в лице Российской Федерации, Республики Беларусь и многих других стран, намерены дать агрессорам решительный отпор и заставить их пожалеть о содеянном», – говорится в официальном заявлении.

В белорусском МИД вскоре попросили «не считать это официальной позицией Республики Беларусь» и призвали дождаться их собственных разъяснений.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Мнение: Праздник непослушания

14.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Грубейшие извращения революционной законности

14.01 / Мнение: Настоящая история России — это история побед, а не история страданий, как пытаются нас убедить

14.01 / Добавьте текстуры и завершите образ эффектной сумкой: как носить и с чем сочетать платья зимой

14.01 / Как женщины ошибаются, когда пытаются полюбить себя (от этого только хуже становится)

14.01 / The Verge: в iOS-версии WhatsApp появился редактор стикеров

14.01 / Еврокомиссия решила переименовать типы промышленных разъёмов в «Разъём №1» и «Разъём №2»

14.01 / Теннисист Новак Джокович победил Прижмича и вышел во второй круг Australian Open

14.01 / Городская дума Ставрополя-на-Волге решит жребием, кто из депутатов попадёт под сокращение

14.01 / Dexerto: Amazon уволила курьера, который пожаловался в TikTok на тяжелые товары

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика