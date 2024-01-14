Мнение: Праздник непослушания

Продолжаются приключения иконы авторства Андрея Рублева «Троица». Церковь по-прежнему отказывается отдавать ее музейщикам и, более того, даже таскает ее нынешней зимой туда-сюда «по морозцу». Музейщики стонут, плачут, скрежещут зубами, постоянно указывают, что икона «портится» и у нее «ненадлежащие условия хранения» – РПЦ сохраняет олимпийское спокойствие при полном одобрении своих прихожан. Что до населения, то ему традиционно пофиг на всё – и можно заметить, что никакой особой «чудотворности» в «Троице» оно так и не разглядело. «Троица» уже с лета выставлена в ХХС, однако ничего даже отдаленно похожего на очереди к прибывшему из-за границы «поясу Богородицы» не случилось. В России традиционно заморскому доверяют значительно больше, чем родному-домотканному, даже если домотканное – сам Андрей Рублев.

РПЦ, собственно, может ни о чем не беспокоиться: «Троицу» ей передали не как-нибудь, а непосредственно указом президента. Другое дело, что указом нельзя запретить иконе разрушаться…

«Это плохо кончится»: искусствовед прокомментировал очередное перемещение рублевской «Троицы» в 20-градусный мороз».

Пофиг! Никакие искусствоведы нам, естественно, не указ. «Как пожелаем, так и сделаем». Однако сам по себе кейс достаточно любопытный, и его стоит рассмотреть подробнее. Как-никак, а речь все ж идет не много не мало об одном из символов как русского православия, так и всего древнерусского искусства, а ведь и у православия, и у древнерусского искусства не так уж много, мягко говоря, символов, известных во всем мире. Буквально – раз-два, и обчелся. Чай, не Древняя Греция… И с чего ж тогда вдруг такое свирепое отношение?

Вполне очевидно, что весь этот продолжающийся более полугода «кошмар искусствоведов» есть именно то, чем он представлялся с самого начала: смачный плевок в лицо всем этим искусствоведам, а если шире – всем российским «умникам» и интелям поганым со стороны самого кондового русского «глубинного народа», чьи представители окончательно захватили власть в стране с начала СВО. Это, по сути – показательная расправа. «Мы уничтожим всё то, что вы любите, и растопчем всё то, что вы считаете ценным».

Заодно – это еще и такой «Триумф Воли» по-русски, он же – бунт кота Базилио над диктатом заманавшей его окончательно Лисы Алисы. Кот Базилио устал оттого, что проклятая Лиса всегда умеет его заболтать и «запутать», проталкивая свои интересы; апеллируя к Науке и здравому смыслу, всегда готова заставить его делать то, что Коту делать не хочется. Но Кот нашел выход – он решил игнорировать и науку, и здравый смысл.

Как в случае с иконой: проклятые очкарики все время зудели про какие-то слои, температурный режим, химический состав воздуха, рисовали формулы, от этого голова шла кругом – тогда как ясно ж как день, что если доску просто повесить на стену, то она так и будет на стене висеть, и ни черта с ней не сделается! Триумф Воли – это просто вырвать доску со странным рисунком из цепких лап носатых и лукавых умников, да и повесить там, где хочется. Мы, наконец, власть или не власть?

Все происходящее свидетельствует об остром кризисе в отношениях между глубинным народом и его как бы образованной как бы элитой. Налицо контрэлитное восстание, которое вылилось как в СВО, так и в изъятие из музеев икон. А если отступить чуть назад, то и глухое, но явное сопротивление именно в глубинах русского социума всем ковидным «научным» установлениям (в виде как массового отказа добросовестного ношения масок, так и отказов «вакцинироваться») – проявление того же контрэлитного тренда.

И его суть – не просто в недоверии «ученым» в кавычках и без. Само недоверие порождено, в свою очередь, обидой всего этого глубинного слоя на «умников и умниц», которые обещали светлую жизнь, прогресс и «никто не уйдет обиженным», но – не смогли. Более того, с точки зрения «глубинников», эти самые «умники» не просто ничего не смогли – они еще и просто предали. Кот Базилио, ночуя под лавкой, увидел в кармане у Лисы Алисы билет в Рио де Жанейро. Алиса, оказывается, уже была полностью готова улизнуть из его безнадежной действительности куда подальше. Одна. Без него (подробнее об этом – в посте «Фигура, центр которой вне ее).

По сути, мы имеем дело с подростковым бунтом. И, как всякий такой бунт, он почти неизбежно проходит под девизом «Назло маме отморожу уши». Про СВО (в которое Лиса Алиса отказывалась верить буквально до последнего дня, понимая полное безумие затеи) и говорить нечего; но и история с «Троицей» – из того же ряда. В конце концов, силовая контрэлита в конечном итоге лишает саму себя одного из немногих реальных сокровищ сугубо внутреннего происхождения. В точности по принципу «Вот выколю себе один глаз, и будет у моей тёщи зять кривой!» Вот и тут – «глубинникам» плевать, им главное – интелей поганых уязвить.

Но и интелям – тоже плевать. У Лисы Алисы и второй билет есть, в трусах спрятан – в Стамбул.

Плевать, честно говоря, и на тех, и на других. А вот Троицу – жалко.