 

Рупор кремлевской пропаганды: Грубейшие извращения революционной законности

14.01.2024, 19:25, Разное
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Приказ Прокурора Союза ССР № 1265/70с. О грубейших нарушениях революционной законности по делам о к.р. преступлениях прокуратурой Рязанской области. 23 сентября 1938 г.

Архив – ГАВО. Ф. 6466. Оп. 1. Д. 2. Л. 7

https://istmat.org/node/68376 – цинк

Важный документ за подписью Вышинского.

1. Еще при Ежове (его снимут только через 2 месяца – формально, период массовых репрессий заканчивается с его снятием) Вышинский требует провести проверку по факту выявленный нарушений при проведений репрессий в Рязанской области и наказать виновных, указывая на факты дел основанных на клевете, карьеризме и перестраховках – читай липовых делах сформированных по доносам. Это опять же к пошлому мифу о том, что Вышинский ничего не знал и покрывал нарушения при репрессиях. Наоборот, знал и принимал меры по линии Прокуратуры. Еще при Ежове. В итоге это приведет к серьезной чистке прокурорских работников в 1939-1940х годах.и ускорит падение Ежова.

2. Данный документ в числе прочих еще раз разоблачает миф о том, что нарушения скрывались и лишь Хрущев потом все разоблачил и всех выпустил. Нет их начали вскрывать еще во время проведения репрессий 1937-1938 годов. Собственно поэтому Ежов и руководство НКВД чуть позже поплатились головами за произошедшее. Впоследствии, документы вроде этого привели к тому, что после прихода к управлению НКВД Лаврентия Берия и чистки руководства НКВД за контрреволюционные преступления, была проведена 1-я "Бериевская" амнистия, в рамках которой были пересмотрены сотни тысяч дел и многие несправедливые приговоры были отменены. В этом есть и серьезная заслуга Вышинского, которому можно если что и предъявить, так это то, что он несколько запоздал с вскрытием системных нарушений соц.законности при проведении репрессий.

3. При этом стоит обратить внимание и на обвинение в адрес рязанских прокуроров в том, что помимо попустительства нарушениям социалистической законности и возбуждении незаконных уголовных дел, эти же прокуроры халатно вели дела против реальных врагов народа, в результате чего эти дела "смазывались" (читай разваливались). То есть с одной стороны страдали невиновные люди, а с другой враги народа уходили от ответственности. Это уже к вопросу о сложности разбора процесса репрессий и отделения агнцев от козлищ в этом потоке.
Имел ли тут место злой умысел (в Рязанской области) или дело было просто в низкой квалификации прокуроров, к сожалению в документе не уточняется. В любом случае в Рязанскую область заслали гос.комиссию проверять всю местную прокуратуру по фактам выявленных нарушений.

Источник: Colonel Cassad


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