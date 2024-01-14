Мнение: Настоящая история России — это история побед, а не история страданий, как пытаются нас убедить

1. К вопросу о том, где Россия «настоящая», а где исключение из общего правила, приятное либо неприятное (ссылка):



Одно время был крайне популярен мем следующего содержания:

«Ты просто не бываешь за пределами МКАД. Отъедь за сто километров от Москвы и увидишь настоящую нищету и разруху».

Когда я слышу такое, то я понимаю, что человек явно давно не уезжал сам за пределы МКАД. Согласно его стереотипам за сто километров от МКАД начинается та самая настоящая Россия — с хтонической нищетой, покосившимися домами, грязью, голодными детишками.

Но самое смешное, что если в реальности уехать за сто километров от МКАД, то наткнешься на прекрасные дороги, кучу машин и уютный коттеджный поселок.

И тут открыватель России скажет коронную фразу: «Это Россия не настоящая, это Москва!»

Хорошо, давайте поедем в Белгородскую область.

И увидим аккуратные и чистые поселки, со скошенной травой, тенистыми парками. Эта Россия тоже не настоящая?

Если есть дороги, ухоженные дома, парки, магазины – это ненастоящая Россия?

И получается, что всё Черноземье – это ненастоящая Россия. А если взять Кубань – то там вообще нет ничего русского: всё чисто, ухожено, красивые дома, магазины, музеи, памятники и так далее. Смотрится настолько хорошо, что и не даёт повода для страданий о той самой Настоящей России.

Действительно, пора бросать эту привычку, идущую от революционных демократов XIX века, а также писателей-деревенщиков века XX-го. Во-первых, всё больше становится регионов, где загородная жизнь весьма и весьма зажиточна. Во-вторых, вообще-то три четверти населения России проживает в городах, а две трети городского населения – в крупных городах с населением свыше 100 тысяч человек.

То есть, как минимум половина россиян – это жители крупных городов. Так что, нравится это кому-то или нет, с точки зрения современного человека, а не истории, географии и стереотипов, типичная Россия – это крупный город. И оценивать качество жизни в нашей стране следует прежде всего по состоянию этих самых крупных городов.

Напомню, в статистическом атласе Маркса от 1907 года указывается всего лишь два русских миллионника — Петербург и Москва. При этом такие города как Казань, Нижний Новгород или, например, Самара имели всего лишь около 100 тысяч населения (ссылка):

2. К вопросу об историческом пути нашей страны. Историк Сергей Цветков цитирует американского историка и социолога Маршалла По (ссылка):



Историки часто описывали русский путь к модернизации раннего Нового времени с использованием терминов, обозначавших недостатки и неудачи. Согласно таким воззрениям у русских не было стремления к демократии, открытости, свободному рынку, а также ни малейшего интереса к национальному самоопределению. Поэтому, по мнению авторов таких идей, русские и потерпели неудачу.

Но такой вывод есть плод интерпретации русской истории исключительно с европейской точки зрения. Если же занять позицию более нейтральную, то дело будет выглядеть совсем по-другому. Россия совсем даже не проиграла, скорее наоборот.

Страна успешно отражала европейское давление на протяжении более чем пяти столетий, в то время как все остальные неевропейские государства раннего Нового времени были сокрушены.

Россия добилась этого замечательного успеха благодаря тому, чем обладала (или, точнее говоря, создала), а не потому, что у нее чего-то не было. Она обладала в первую очередь высокоэффективной, прочной, имевшей большой ресурс политической системой — самодержавием. Будучи свободной от перебоев в функционировании, вызванных политическими междоусобицами, самодержавная власть позволила русскому правящему классу идти к модернизации собственным путем, характерными чертами которого были жесткий контроль над общественной жизнью, регулируемая командная экономика и созданная государством по своему усмотрению армия.

С помощью этих средств русская элита в течение двух столетий превратила примитивную средневековую страну в одно из самых могущественных государств мира. Трудно назвать подобное достижение неудачей, по крайней мере в период до Первой мировой войны.

Здесь, конечно, можно поспорить о том, насколько «примитивной средневековой страной» была Россия до рубежа 15-16 веков, но с основной идеей спорить невозможно. Действительно, русская история — это история успеха, а не история бесконечных страданий и провалов, как её пытаются представить многие западные и притворяющиеся российскими историки.

3. К вопросу о гигантских размерах нашей страны. Президенты даже за несколько сроков не успевают объехать её всю (ссылка):

Президент России Владимир Путин впервые прибыл в Чукотский автономный округ с рабочей поездкой — он посетит город Анадырь. Об этом сообщает ТАСС.

Поездка Путина на Чукотку стала первой региональной в 2024 году.

Еще в 2018 году глава государства пообещал посетить Чукотку. Он также рассказывал, что до сих пор не побывал во всех субъектах России и очень хотел бы посетить арктический регион. До этого — в 2008 году — Чукотку посещал занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев.

Население Чукотки – 48 тысяч человек, размер небольшого города, а то и большого посёлка городского типа. Понятное дело, что президент 150-миллионной страны едва ли может позволить себе объехать все города и административные единицы такого масштаба.

Однако по размерам территории Чукотка огромна, и по стратегическому значению важна, через неё мы граничим с главным нашим врагом, США. Вместе с тем, по климатическим, экономическим и иным условиям Чукотский автономный округ это довольно сложный регион. Поэтому весьма удачным в своё время было решение отправить на Чукотку в «почётную ссылку» миллиардера Романа Абрамовича, который за несколько лет губернаторства навёл там порядок, тогда как у центральной власти были более важные задачи и статьи расходов.

Кстати, неполиткорректный вопрос. Жители крупных городов недовольны гастарбайтерами из Средней Азии, многие хотели бы резко осложнить им получение разрешения на работу в России. Представьте, что некий политик предлагает вам сделку: законы ужесточаются и гастарбайтеров становится вдвое меньше, однако из-за этого растёт дефицит рабочих рук, и за квартиру вам приходится платить вдвое больше. Проголосуете за такого политика, или нет?