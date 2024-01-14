Добавьте текстуры и завершите образ эффектной сумкой: как носить и с чем сочетать платья зимой

Платье — один из самых популярных предметов женского гардероба, однако многие женщины носят такие наряды исключительно в теплое время года. По мнению стилистов, платья зимой можно удачно вписать в гардероб. Эксперты даже предложили несколько готовых решений, с помощью которых каждая женщина сможет без труда создать стильные актуальные образы.

С теплым свитером

Один из беспроигрышных вариантов, как носить платье зимой, — сочетание платья и водолазки (или свитера с высоким воротником). В этом случае платье стоит надеть поверх кофты. При этом стилисты советуют не выбирать вещи в одной цветовой гамме. Напротив, лучше сделать акцент на контрасте, что добавит образу оригинальности.

Дополнить наряд можно с помощью плотных однотонных колготок или легинсов нейтрального цвета.

Такой образ отлично подойдет не только для прогулок и посиделок с друзьями в уютном кафе, но и для офисных будней.

С чулками, колготками и легинсами

Некоторые могут подумать, что леггинсы, чулки и колготки необходимы исключительно для защиты ног от холодов, однако это не совсем так. У этих предметов гардероба есть еще одна важная функция — дополнять образы, делая их завершенными и более интересными.

Так, поиграв с цветом, фактурой и принтом на колготках, можно создать абсолютно новое решение для стильного наряда. При этом стилисты подчеркивают, что выбирать однотонные базовые чулки вовсе не обязательно.

С высокими сапогами

Любое платье в холодную погоду можно дополнить сапогами до колена. При этом такая обувь решает сразу 2 задачи. Во-первых, ноги будут надежно защищены от ветра и холода, а во-вторых, сапоги сделают образ актуальным для зимнего времени года.

Модель сапог стоит выбирать исходя из особенностей наряда. Плоская подошва незаменима для повседневности, сапоги на каблуках подчеркнут изящность наряда.

Фактурные ткани

Чтобы платье органично вписывалось в зимний гардероб, стоит выбирать ткани с особой фактурой. Так, модели из трикотажа, кашемира, кожи или бархата придают образу глубину и делают его более эффектным. Кроме того, такие материалы отлично согревают в холодную погоду и дарят ощущение тепла и уюта.

С объемным теплым свитером

Такой совет стилистов стоит взять на вооружение любительницам платьев, выполненных из легких летящих тканей. Чтобы сделать образ уютным и по-зимнему теплым, поверх воздушного платья стоит надеть теплый свитер оверсайз. Такая вещь может создавать ненужный объем, поэтому его всегда можно «усмирить» поясом, подчеркивающим изящность талии.

С эффектной сумкой

Ни один модный образ не будет считаться завершенным без такого аксессуара, как сумка. В зимних образах с платьем моно использовать абсолютно разные сумки, которые могут вписаться в конкретный образ. Это могут быть небольшие клатчи, объемные вместительные сумки через плечо или модель для ношения на руке.

С шарфом

Шарф — отличный аксессуар, который помогает сохранять тепло и вносить в наряд яркий акцент. Любой осенне-зимний образ только выиграет, если женщина обернет вокруг шеи стильный шарф. Особенно интересно смотрятся объемные вязаные изделия.

Со шляпой

Идеальным сочетанием можно назвать комбинацию платья и шляпы в холодное время. Стоит отметить, что шляпа — сама по себе яркий акцент, придающий образу элегантность и шик. При желании ее всегда можно заменить на роскошный берет, подчеркивающий женственность наряда.

Ремень или пояс в образе

Довольно часто зимние платья представлены в виде прямых свободных силуэтов, что может не лучшим образом отразиться на пропорциях женской фигуры. Чтобы исправить ситуацию, стилисты советуют дополнить наряд контрастным поясом, который сможет подчеркнуть талию.

С кожаной курткой

Говоря о том, с чем сочетать платье в холодный период, не стоит забывать о кожаных куртках. Особенно удачно выглядит тандем гладкой кожи с материалами другой фактуры, например рыхлого вязаного полотна или нежного кашемира.

Длина и дизайн куртки может меняться в зависимости от погодных условий и личных предпочтений модницы.