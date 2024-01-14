The Verge: в iOS-версии WhatsApp появился редактор стикеров

Разработчики WhatsApp (компания-владелец Meta запрещена в РФ как экстремистская) внедрили в приложение для пользователей iOS новый инструмент, который позволяет создавать собственные стикеры. Об этой инновации пишет издание The Verge.

И хотя пользователи уже имели возможность собирать свои собственные коллекции стикеров, добавляя картинки из галереи, новое приложение расширяет функционал, предоставляя гораздо больше возможностей. В частности, теперь можно рисовать сверху на уже существующих стикерах, добавлять текст и прикреплять другие изображения к ним.

Создать свой стикер можно просто и быстро. Для этого в WhatsApp следует перейти в соответствующее меню и выберите опцию “Создать стикер”. Затем выбрать нужное изображение из галереи, и откроется удобный редактор стикеров, где можно воспользоваться всеми описанными функциями.

Важно отметить, что теперь пользователи могут редактировать даже те стикеры, которые они создали ранее. Для этого необходимо перейти в панель стикеров, найти нужное изображение, зажать кнопку и выбрать “Редактировать стикер” в контекстном меню.

The Verge также отмечает, что возможность редактирования стикеров стала доступной и в веб-версии WhatsApp. Однако пользователи Android на данный момент могут лишь просматривать и реагировать на стикеры, созданные другими пользователями, или генерировать новые при помощи встроенного искусственного интеллекта.