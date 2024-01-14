Еврокомиссия решила переименовать типы промышленных разъёмов в «Разъём №1» и «Разъём №2»
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Европейская комиссия приняла постановление, которое обяжет производителей и авторов технической документации переименовать промышленные разъёмы. В настоящее время большинство компьютерных и аудио-разъемов состоят
из двух элементов: вилка со штекерами и «розетка». В технической документации вилка
называется «male»,
а розетка «female», а в русскоязычном сегменте – «папа» и «мама».
В пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕК, говорится, что использование «оскорбительных» слов для обозначения разъёмов только
по их внешнему виду ведёт к «эрозии заданных гендерных стандартов» и может быть причиной мисгендеринга.
«Отход от бинарной идентичности разъёмов позволит уйти
от объективизации, снизить число преступлений на почве ненависти за счёт борьбы с языком ненависти и такими его отвратительными проявлениями, как слова «мама» и «папа», а также стимулирует общественную дискуссию о необходимости разрушения стереотипов и тяжёлого наследия прошлых лет», – считают европейские эксперты.
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