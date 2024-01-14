 

Теннисист Новак Джокович победил Прижмича и вышел во второй круг Australian Open

14.01.2024, 17:23, Разное
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Сербский теннисист Новак Джокович отличился в первом круге Australian Open 2024 года, одержав победу над хорватом Дино Прижмичем со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Встреча продолжалась четыре часа и одну минуту. Благодаря этому он перешел во второй круг, где его ожидает победитель матча между австралийцами Алексеем Попыриным и Марком Полмансом.

После игры Джокович выразил уважение к своему сопернику, подчеркнув, что Прижмич заслуживает аплодисментов, и удивился, что он вдвое старше соперника.

С этой победой серб начал защиту своего титула на Australian Open, после того как в прошлом году он одержал победу над греком Стефаносом Циципасом и стал чемпионом турнира в десятый раз. Джокович, также известный как первая ракетка мира, удерживает рекорд с 23 победами на турнирах “Большого шлема”.


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