 

В России увеличились объемы бурения новых скважин

14.01.2024, 16:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия увеличивает активность бурения нефтяных скважин вопреки санкционному давлению, говорится в данных Bloomberg. Источником информации послужили аналитики Kpler и консультационная компания “Яков и партнеры”. Их предварительные оценки свидетельствуют о бурении около 30 тысяч километров скважин за год, что может установить новый рекорд для постсоветской России. Это свидетельствует о несостоятельности санкций против Москвы, хотя также указывает на истощение текущих месторождений.

Ограниченный доступ к западным технологиям, как сообщают источники, заставляет отрасль возвращаться к традиционным методам бурения. В результате этого возможно снижение добычи на отдельных месторождениях. Однако некоторые эксперты, включая Станислава Митраховича, специалиста по энергетике из Финансового университета, утверждают, что для долгосрочного развития нефтяной индустрии необходимо разрабатывать новые технологии для сложных запасов.

По мере истощения традиционных месторождений возникает потребность в инновационных методах добычи, включая арктический шельф. Это представляет новые вызовы для отрасли.

В последние месяцы бурение новых нефтяных скважин активно осуществляется в Западной Сибири, где часто применяется горизонтальное бурение. Это может объяснить высокие объемы, о которых пишет Bloomberg.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Городская дума Ставрополя-на-Волге решит жребием, кто из депутатов попадёт под сокращение

14.01 / Dexerto: Amazon уволила курьера, который пожаловался в TikTok на тяжелые товары

14.01 / Prince of Persia: The Lost Crown получила высокие оценки критиков на Metacritic

14.01 / «Докопались до мышей» – Лавров отреагировал на запрет экспорта в РФ устройств ввода информации

14.01 / Первая в мире вулканическая скважина может стать источником «неограниченной энергии»

14.01 / Конституционный суд одобрил декриминализацию побоев по отношению к иностранным агентам

14.01 / Боец Анкалаев получил бонус за победу над Уокером в главном бою на турнире UFC

14.01 / Ретрорефлекторы позволят кораблям точно садиться на лунный ландшафт

14.01 / Популярный онлайн-сервис поэзии будет платить гонорары авторам

14.01 / Врач-гастроэнтеролог: проросшим или зеленым картофелем можно отравиться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика