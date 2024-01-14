В России увеличились объемы бурения новых скважин

Россия увеличивает активность бурения нефтяных скважин вопреки санкционному давлению, говорится в данных Bloomberg. Источником информации послужили аналитики Kpler и консультационная компания “Яков и партнеры”. Их предварительные оценки свидетельствуют о бурении около 30 тысяч километров скважин за год, что может установить новый рекорд для постсоветской России. Это свидетельствует о несостоятельности санкций против Москвы, хотя также указывает на истощение текущих месторождений.

Ограниченный доступ к западным технологиям, как сообщают источники, заставляет отрасль возвращаться к традиционным методам бурения. В результате этого возможно снижение добычи на отдельных месторождениях. Однако некоторые эксперты, включая Станислава Митраховича, специалиста по энергетике из Финансового университета, утверждают, что для долгосрочного развития нефтяной индустрии необходимо разрабатывать новые технологии для сложных запасов.

По мере истощения традиционных месторождений возникает потребность в инновационных методах добычи, включая арктический шельф. Это представляет новые вызовы для отрасли.

В последние месяцы бурение новых нефтяных скважин активно осуществляется в Западной Сибири, где часто применяется горизонтальное бурение. Это может объяснить высокие объемы, о которых пишет Bloomberg.