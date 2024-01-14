Городская дума Ставрополя-на-Волге решит жребием, кто из депутатов попадёт под сокращение

Администрация городского округа Ставрополь-на-Волге приняла решение о сокращении численности депутатов городской думы. Кому из них

придётся покинуть представительный орган, решит жребий.

Городской бюджет Ставрополя-на-Волге испытывает трудности – налоговые поступления с 2022 года резко

сократились, и даже областные трансферты не покрывают расходов на управление

городом. Сейчас в Думе 685-тысячного города 35 депутатов. Это больше, чем в

полуторамиллионном Екатеринбурге. После жеребьёвки депутатов останется только

девять.

«Депутаты нужны, когда есть деньги. А если денег нет,

распределять нечего, зачем депутаты? На их обеспечение тоже нужны деньги.

Станет меньше людей, останется больше денег, будет, что распределять девяти

оставшимся, такая вот логика», – пояснил мэр Ставрополя-на-Волге Николай

Ренц.

На ближайшем заседании члены думы положат в лототрон 29

карточек. На трёх из них будут нанесены галочки, на остальных – крестики. Таким

способом предполагается выбрать троих, кто сохранит кресла в

городском парламенте. Ещё шестеро – это председатель думы, его первый

заместитель и четверо заместителей. Они от жеребьёвки освобождены и останутся

на своих местах в любом случае. После сокращения число первых заместителей председателя

увеличится до трёх, а заместителей – до пяти. По мнению городской

администрации, это повысит управляемость органа.

Не все довольны предстоящей реформой. Часть из них

предлагает перевести на режим неполного рабочего дня мэра города и его

заместителей.

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