Городская дума Ставрополя-на-Волге решит жребием, кто из депутатов попадёт под сокращение
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Администрация городского округа Ставрополь-на-Волге приняла решение о сокращении численности депутатов городской думы. Кому из них
придётся покинуть представительный орган, решит жребий.
Городской бюджет Ставрополя-на-Волге испытывает трудности – налоговые поступления с 2022 года резко
сократились, и даже областные трансферты не покрывают расходов на управление
городом. Сейчас в Думе 685-тысячного города 35 депутатов. Это больше, чем в
полуторамиллионном Екатеринбурге. После жеребьёвки депутатов останется только
девять.
«Депутаты нужны, когда есть деньги. А если денег нет,
распределять нечего, зачем депутаты? На их обеспечение тоже нужны деньги.
Станет меньше людей, останется больше денег, будет, что распределять девяти
оставшимся, такая вот логика», – пояснил мэр Ставрополя-на-Волге Николай
Ренц.
На ближайшем заседании члены думы положат в лототрон 29
карточек. На трёх из них будут нанесены галочки, на остальных – крестики. Таким
способом предполагается выбрать троих, кто сохранит кресла в
городском парламенте. Ещё шестеро – это председатель думы, его первый
заместитель и четверо заместителей. Они от жеребьёвки освобождены и останутся
на своих местах в любом случае. После сокращения число первых заместителей председателя
увеличится до трёх, а заместителей – до пяти. По мнению городской
администрации, это повысит управляемость органа.
Не все довольны предстоящей реформой. Часть из них
предлагает перевести на режим неполного рабочего дня мэра города и его
заместителей.
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