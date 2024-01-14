 

Dexerto: Amazon уволила курьера, который пожаловался в TikTok на тяжелые товары

14.01.2024, 15:05, Разное
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Корпорация Amazon решила уволить курьера по имени Кендалл после того, как он выразил свою недовольство в TikTok по поводу переноски тяжелых товаров. Соответствующую информацию предоставило издание Dexerto.

На своей странице в TikTok Кендалл часто делал записи, связанные с его работой. В одном из видеороликов он поделился своим недавним опытом, заявив, что ему тяжело носить грузы, и призвал клиентов Amazon снизить заказы на тяжелые товары. Непосредственно после этого он опубликовал еще одно видео, в котором рассказал об увольнении из-за этой жалобы.

Кендалл написал: “Почти четыре недели назад я выложил видео, в котором попросил людей заказывать меньше тяжелых товаров на Amazon, потому что мне нелегко поднимать их”. Он также добавил, что проработал в Amazon семь лет.

Блоггер отметил, что многие люди нашли его видеоролики о тяжелых грузах забавными, однако некоторые почувствовали себя оскорбленными. Особенно сильное воздействие жалобы Кендалла оказало на пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями.

Он заявил: “Я хочу извиниться перед всеми, кого могла задеть моя запись. Я никогда не имел целью никого обижать или дискриминировать”.


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