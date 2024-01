Prince of Persia: The Lost Crown получила высокие оценки критиков на Metacritic

Prince of Persia: The Lost Crown, новая игра в серии набрала 87 баллов из 100 на агрегаторе рецензий Metacritic, что показывает теплый прием от критиков со всего мира.

Эта компьютерная игра компании Ubisoft в формате 2,5D объединяет жанры метроидвании и платформера. The Lost Crown является первой в основной серии Prince of Persia за последние 14 лет, она доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

Интересно, что наибольшую оценку 87 баллов из 100 получила версия игры для Nintendo Switch, второе место занимают версии для PlayStation 5 и Xbox Series X и S, по 86 баллов из 100. Версия игры для ПК была оценена критиками на 84 балла из 100.

Критики выделяют Prince of Persia: The Lost Crown как одну из лучших метроидваний, отмечая отлично проработанные сцены, экшн и платформинг. Арт-дизайн также понравился большей части рецензентов.

Недостатками игры, согласно обзорам, стали неравномерный прогресс, который раскрывает себя только во второй половине игры, и сюжет.