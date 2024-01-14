«Докопались до мышей»: Лавров отреагировал на запрет экспорта в РФ устройств ввода информации
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
На прошедшем в Брюсселе заседании Европарламента было принято решение о запрете
экспорта в РФ «устройств ввода информации», в частности, оптических мышей. Как пояснила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, «русские используют установленные в них
чипы в системах наведения крылатых ракет».
Оптическая мышь
содержит миниатюрную видеокамеру, снимающую подстилающую поверхность с
большой частотой кадров и разрешением – то есть, делает
ровно то же, что и крылатая ракета, сравнивающая заложенную в память
цифровую карту с местностью. Корреляционно-экстремальные
алгоритмы навигации разрабатывали советские математики, а экс-президент
Академии наук РФ Осипов за их совершенствование удостоен госпремии. Однако
реализовать эти алгоритмы «в железе» так и не удалось из-за слабости
отечественной элементной базы.
Как сообщил пожелавший остаться
неизвестным директор одного из предприятий оборонного сектора, российские инженеры пробовали использовать в некоторых изделиях отечественные чипы, но их эффективность была ниже, чем у позаимствованных на Западе оптических устройств.
В итоге страны ЕС и НАТО согласились запретить
экспорт в РФ оптических мышей с разрешением камеры 600 dpi и выше. Решение уже вызвало резкую критику министра иностранных дел Сергея Лаврова.
«Докопались до мышей», — заявил он.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет