 

«Докопались до мышей»: Лавров отреагировал на запрет экспорта в РФ устройств ввода информации

14.01.2024, 13:33, Разное
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На прошедшем в Брюсселе заседании Европарламента было принято решение о запрете
экспорта в РФ «устройств ввода информации», в частности, оптических мышей. Как пояснила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, «русские используют установленные в них
чипы в системах наведения крылатых ракет».

Оптическая мышь
содержит миниатюрную видеокамеру, снимающую подстилающую поверхность с
большой частотой кадров и разрешением – то есть, делает
ровно то же, что и крылатая ракета, сравнивающая заложенную в память
цифровую карту с местностью. Корреляционно-экстремальные
алгоритмы навигации разрабатывали советские математики, а экс-президент
Академии наук РФ Осипов за их совершенствование удостоен госпремии. Однако
реализовать эти алгоритмы «в железе» так и не удалось из-за слабости
отечественной элементной базы.

Как сообщил пожелавший остаться
неизвестным директор одного из предприятий оборонного сектора, российские инженеры пробовали использовать в некоторых изделиях отечественные чипы, но их эффективность была ниже, чем у позаимствованных на Западе оптических устройств. 

В итоге страны ЕС и НАТО согласились запретить
экспорт в РФ оптических мышей с разрешением камеры 600 dpi и выше. Решение уже вызвало резкую критику министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Докопались до мышей», — заявил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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