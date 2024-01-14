«Докопались до мышей»: Лавров отреагировал на запрет экспорта в РФ устройств ввода информации

На прошедшем в Брюсселе заседании Европарламента было принято решение о запрете

экспорта в РФ «устройств ввода информации», в частности, оптических мышей. Как пояснила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, «русские используют установленные в них

чипы в системах наведения крылатых ракет».

Оптическая мышь

содержит миниатюрную видеокамеру, снимающую подстилающую поверхность с

большой частотой кадров и разрешением – то есть, делает

ровно то же, что и крылатая ракета, сравнивающая заложенную в память

цифровую карту с местностью. Корреляционно-экстремальные

алгоритмы навигации разрабатывали советские математики, а экс-президент

Академии наук РФ Осипов за их совершенствование удостоен госпремии. Однако

реализовать эти алгоритмы «в железе» так и не удалось из-за слабости

отечественной элементной базы.

Как сообщил пожелавший остаться

неизвестным директор одного из предприятий оборонного сектора, российские инженеры пробовали использовать в некоторых изделиях отечественные чипы, но их эффективность была ниже, чем у позаимствованных на Западе оптических устройств.

В итоге страны ЕС и НАТО согласились запретить

экспорт в РФ оптических мышей с разрешением камеры 600 dpi и выше. Решение уже вызвало резкую критику министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Докопались до мышей», — заявил он.

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