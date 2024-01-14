 

Первая в мире вулканическая скважина может стать источником «неограниченной энергии»

14.01.2024, 12:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые впервые в истории человечества готовятся осуществить амбициозный проект – пробурить отверстие на склоне вулкана. Эта сложная и опасная задача представляет собой значительный вызов, так как техника будет подвергаться экстремальным температурам и непредсказуемым рискам. Однако риск оправдан, поскольку успешное завершение проекта позволит расширить знания о свойствах вулканической магмы и выявить причины извержений.

Бурение скважины на склоне вулкана возьмет на себя организация Krafla Magma Testbed, основанная в 2014 году и названная в честь вулканической кальдеры Крабла на северо-востоке Исландии. Это место станет ключевой точкой для исследования малоизвестных процессов, происходящих внутри Земли.

Идея этого проекта существует уже много лет. В 2018 году представители компании сравнивали будущую скважину с космическим телескопом и антарктической станцией.

Вулкан Крабла имеет диаметр 14 километров и два кратера: Вити с бирюзовым озером внутри и Наумафьядль с грязевыми вулканами. Ранее специалисты из разных стран, включая Россию, предпринимали попытки пробурить скважины в кальдере Крабла. Они не стремились достичь магматической камеры, а планировали использовать горячие источники для производства энергии. Геотермальная электростанция Крюфлустюд работает здесь с 1978 года, но исследователи надеялись увеличить ее мощность.

В 2006 году начался “Исландский проект глубокого бурения”, в ходе которого специалисты планировали достичь глубины 4 километров. Вместо этого, в 2009 году, на глубине 2,1 километра обнаружили магматическую камеру с температурой до 900 градусов Цельсия, что стало сюрпризом. Воздух около скважины нагрелся до 450 градусов, и проект был прерван.

Этот опыт подтвердил, что вскрытие магматической камеры не приводит к извержению вулкана. Теперь исследователи надеются на успешное завершение своей новой миссии и на возможность углубленного изучения вулканической магмы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Конституционный суд одобрил декриминализацию побоев по отношению к иностранным агентам

14.01 / Боец Анкалаев получил бонус за победу над Уокером в главном бою на турнире UFC

14.01 / Ретрорефлекторы позволят кораблям точно садиться на лунный ландшафт

14.01 / Популярный онлайн-сервис поэзии будет платить гонорары авторам

14.01 / Врач-гастроэнтеролог: проросшим или зеленым картофелем можно отравиться

14.01 / Тайна исчезновения доисторического «Кинг-Конга»

14.01 / Не забудьте взять с собой: 7 необычных и нужных вещей для дальней поездки

14.01 / Мнение: О преддверии Великой катастрофы… Россию начинает рвать и корёжить?

14.01 / Мнение: О прорыве лучшего в мире образования… Это π-ц?

14.01 / Мнение: Хо-ро-шо не будет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика