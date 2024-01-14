Первая в мире вулканическая скважина может стать источником «неограниченной энергии»

Ученые впервые в истории человечества готовятся осуществить амбициозный проект – пробурить отверстие на склоне вулкана. Эта сложная и опасная задача представляет собой значительный вызов, так как техника будет подвергаться экстремальным температурам и непредсказуемым рискам. Однако риск оправдан, поскольку успешное завершение проекта позволит расширить знания о свойствах вулканической магмы и выявить причины извержений.

Бурение скважины на склоне вулкана возьмет на себя организация Krafla Magma Testbed, основанная в 2014 году и названная в честь вулканической кальдеры Крабла на северо-востоке Исландии. Это место станет ключевой точкой для исследования малоизвестных процессов, происходящих внутри Земли.

Идея этого проекта существует уже много лет. В 2018 году представители компании сравнивали будущую скважину с космическим телескопом и антарктической станцией.

Вулкан Крабла имеет диаметр 14 километров и два кратера: Вити с бирюзовым озером внутри и Наумафьядль с грязевыми вулканами. Ранее специалисты из разных стран, включая Россию, предпринимали попытки пробурить скважины в кальдере Крабла. Они не стремились достичь магматической камеры, а планировали использовать горячие источники для производства энергии. Геотермальная электростанция Крюфлустюд работает здесь с 1978 года, но исследователи надеялись увеличить ее мощность.

В 2006 году начался “Исландский проект глубокого бурения”, в ходе которого специалисты планировали достичь глубины 4 километров. Вместо этого, в 2009 году, на глубине 2,1 километра обнаружили магматическую камеру с температурой до 900 градусов Цельсия, что стало сюрпризом. Воздух около скважины нагрелся до 450 градусов, и проект был прерван.

Этот опыт подтвердил, что вскрытие магматической камеры не приводит к извержению вулкана. Теперь исследователи надеются на успешное завершение своей новой миссии и на возможность углубленного изучения вулканической магмы.