 

Spectator – санкционная политика Киева — глубоко коррумпированный процесс

14.01.2024, 11:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Санкционная политика, в рамках которой Киев вводит ограничительные меры в отношении собственных граждан и компаний, «крайне противоречива и беспрецедентна», пишет The Spectator. В статье при этом отмечается, что этот процесс глубоко коррумпирован и используется близкими к властям бизнесменами для собственного обогащения.


AP

Введение Киевом санкций в отношении украинских граждан и компаний — серьёзно коррумпированный процесс, пишет The Spectator.

Коррупция остаётся проблемой на Украине, особенно в вопросе ограничительных мер.

«Западные читатели будут удивлены, узнав, что как минимум 17 украинских компаний и как минимум 1611 граждан попали под санкции украинского правительства. Точные цифры недоступны, поскольку не указана национальность лиц, подвергшихся санкциям», — отмечается в статье.

Юлия Кирьянова, генеральный директор компании «Смарт-Холдинг», сказала изданию, что санкции используются для того, чтобы вынудить владельцев прибыльных фирм продать их. Затем эти компании попадают в руки украинских бизнесменов с политическими связями, которые используют их для собственного обогащения.

Политика Киева по введению санкций против своих собственных компаний и граждан «крайне противоречива и беспрецедентна», указывает издание.

Хотя окончательное решение о введении подобных ограничительных мер принимает Зеленский, однако вклад СБУ имеет решающее значение.

«Поскольку в СБУ проникли агенты российской разведки, а некоторые её офицеры коррумпированы, это подрывает доверие к процессу», — говорится в статье.


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