 

Ретрорефлекторы позволят кораблям точно садиться на лунный ландшафт

14.01.2024, 10:20, Разное
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Инженеры NASA разработали инновационную систему для облегчения посадок космических аппаратов на Луну, известную как Lunar Retroreflector Array или “Лунная сеть ретрорефлекторов”, пишет портал Space.com.

LRA состоит из маленьких куполообразных устройств, оборудованных восемью стеклянными призмами, каждое из которых весит всего 20 грамм и не требует дополнительного питания. Они будут установлены на Луне и использоваться для отражения лучей лазерных высотомеров и оптических радаров, находящихся на кораблях, что позволит посадочным модулям точно ориентироваться и выбирать наилучшие места для посадки.

Первый компонент будущей сети ретрорефлекторов был доставлен на Луну индийским аппаратом “Чандраян-3” в августе прошлого года. NASA также отправило один элемент LRA на борту частного лунного аппарата Peregrine компании Astrobotic, но, к сожалению, он не смог достичь своей цели из-за аварии при запуске, которая привела к потере большей части горючего.

Космическое агентство надеется продолжить доставку дополнительных устройств LRA на Луну в рамках будущих миссий. Ближайшая из них должна быть осуществлена японским посадочным модулем SLIM, который должен сесть на поверхность Луны 20 января.


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