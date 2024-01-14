 

Популярный онлайн-сервис поэзии будет платить гонорары авторам

14.01.2024, 9:33, Разное
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Самый популярный в России специализированный сайт авторской поэзии Стихи.ру сообщил, что в связи со вступившими с 1 января 2024 года в силу изменениями в закон «Об авторских и смежных правах» все литературные произведения, публикуемые авторами, подлежат оплате на гонорарной основе.

Для получения материального вознаграждения авторам необходимо верифицировать свои данные и заключить договор с интернет-ресурсом. Деньги будут переводиться на банковские счета создателей поэзии в конце каждого месяца, а данные о полученных суммах передаваться в ФНС.

– Отдельно обращаем внимание пенсионеров на тот факт, что получение гонорара от сайта Стихи.ру может быть расценено фискальными органами как дополнительный доход и перевести гражданина в статус работающего, что отрицательно скажется на индексации социальных выплат и может привести к лишению определённых льгот, – заявила администрация сайта.

Сумма гонорара будет определяться в соответствии с количеством опубликованных произведений, просмотров и рецензий от других пользователей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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