 

Врач-гастроэнтеролог: проросшим или зеленым картофелем можно отравиться

14.01.2024, 9:08, Разное
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Неправильное хранение картофеля может привести к его прорастанию или зеленению, что может вызвать отравление, если не удалить пораженные части. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, что в ростках и кожуре несвежего картофеля накапливается соланин, который может действовать как токсин в организме.

Симптомы отравления соланином включают диарею, тошноту, рвоту, головную боль, вялость и повышение температуры. Появление этих симптомов через два часа после употребления картофеля может указывать на интоксикацию, в этом случае необходимо вызвать скорую помощь.

Зеленые участки на картофеле образуются из-за хлорофилла, который сам по себе не вреден для организма, но способствует образованию токсичного соланина. Гастроэнтеролог подчеркнула, что зеленые участки и ростки картофеля следует тщательно удалять.

В отличие от картофеля, другие овощи, такие как морковь, свекла, редька, лук и чеснок, могут употребляться в проросшем состоянии без вреда для здоровья.


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