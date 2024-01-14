 

Майнеров в Дагестане попросили отключить «фермы» в холода из-за перегрузки сети

14.01.2024, 7:56, Разное
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Филиал “Россети Северный Кавказ”, известный как “Дагэнерго”, обратился к владельцам майнинговых ферм в Республике Дагестан с просьбой временно отключать свои майнинговые фермы в период холодов. Соответствующее обращение было опубликовано в Telegram-канале “Дагэнерго”.

В тексте обращения говорится: “Уважаемые владельцы майнинговых ферм, расположенных на территории Республики Дагестан! Убедительно просим вас на период холодов подумать о своих близких, соседях, о таких же дагестанцах, как и вы, и отключить майнинговые фермы”. Обращение сделано с целью предотвратить перегрузку энергетической сети республики и возможные технологические нарушения.

Ранее директор ассоциации “Сообщество потребителей энергии” Валерий Дзюбенко отметил, что введение нового дифференцированного тарифа на электроэнергию поможет урегулировать ситуацию с недобросовестными потребителями, необоснованно пользующимися льготами. Согласно его словам, новый дифференцированный тариф затронет не более 5% населения регионов. Он также напомнил, что подобное нововведение было предложено губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в рамках борьбы с “серым” майнингом криптовалют, однако данный механизм пока не был внедрен в регионе.


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