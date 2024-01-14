 

Иран потеснил США на Ближнем Востоке благодаря дружбе с Россией и Китаем

14.01.2024, 7:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В результате своей устаревшей и оторванной от реальности политики Вашингтон растерял влияние на Ближнем Востоке. В то же время Тегеран, напротив, усилил свои позиции в регионе, в том числе с помощью укрепления партнёрства с Москвой и Пекином, пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл.


AP

Военная кампания США и Британии против хуситов в Йемене стала очередной ошибкой западной внешней политики. Она также свидетельствует, что влияние Вашингтона в регионе ослабевает, а его власть вызывает презрение, пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл.      

«Этот опасный и бессрочный рост напряжённости высвечивает ещё один неприятный факт. Господствующей силой на Ближнем Востоке больше не являются ни США, ни прозападный Египет, ни Саудовская Аравия или Израиль. Ею стал главный союзник хуситов — Иран», — отмечает публицист.

По его словам, Джо Байден настроил против себя мировое сообщество, опрометчиво пообещав безоговорочную поддержку Израилю и наложив вето на планы ООН по прекращению огня в Газе. В этом контексте политика Вашингтона на Ближнем Востоке выглядит «устаревшей и оторванной от реальности».

При этом Тегеран не только восстановил связи с арабскими государствами, но и укрепил отношения с Москвой и Пекином, которые стали его «новыми лучшими друзьями». И именно это, в большей степени, чем другие факторы, изменило судьбу исламской республики, «сделав её силой, с которой нужно считаться».

«После 45 лет попыток Иран, наконец, стал крупным игроком в регионе. Санкции, остракизм и угрозы в адрес Тегерана не сработали. США, Великобритания — и Израиль — столкнулись с грозным противником, частью трёхстороннего глобального альянса, поддерживаемого мощными вооружёнными формированиями и экономическим могуществом. Чтобы избежать более широкого конфликта, срочно необходим новый дипломатический подход», — уверен Тисдалл.


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