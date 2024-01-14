«Вашингтонские овцы» — демократов обвинили в саботаже праймериз ради Байдена

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Кандидат в президенты США от демократов конгрессмен Дин Филлипс раскритиковал свою партию за попытки сорвать первичные выборы. Он также признал, что многие его коллеги не хотят вступать в гонку и бросать вызов действующему главе Белого дома, опасаясь за будущее своих политических карьер, передаёт Fox News.



AP

Кандидат в президенты США от демократов конгрессмен Дин Филлипс раскритиковал свою партию за попытки сорвать праймериз. По его словам, подобное подавление внутреннего избирательного процесса является «таким же опасным, как волнения» в Капитолии 6 января 2021 года, пишет Fox News.

«Как демократы могут говорить, что мы боремся за демократию, за облегчение голосования и при этом исключать меня из избирательных бюллетеней во Флориде и Северной Каролине? Как вы можете говорить, что выступаете за свободу слова, защиту свободы и демократии, но не соглашаетесь провести хотя бы одни дебаты?» — возмутился политик в недавнем интервью.

Филлипс также объяснил, почему другие его коллеги не спешат участвовать в праймериз и бросать вызов Джо Байдену. «Никто не хочет проходить то, через что я сейчас прохожу, а именно самые жестокие, отвратительные и агрессивные нападки, которые вы только можете себе представить. Я имею в виду, что два месяца назад я был любимцем Демократической партии, а теперь я дьявол», — подчеркнул конгрессмен.

«Большинство людей не хотят подвергаться подобному. Большинство людей хотят защитить свой имидж, своё будущее и свою карьеру. И именно поэтому все эти овцы в Вашингтоне следуют инструкциям, постоянно говорят одно и то же по бумажке, поскольку они не хотят делать ничего, что могло бы повредить следующему шансу на переизбрание», — добавил Филлипс.

Опросы показывают, что подавляющее большинство избирателей-демократов предпочли бы альтернативу действующему президенту. Но единственным другим основным соперником, с которым сталкивается Байден, помимо Филлипса, является духовный гуру и бывший кандидат 2020 года Марианна Уильямсон, обращает внимание Fox News.