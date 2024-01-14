Тайна исчезновения доисторического «Кинг-Конга»

Ученые предприняли новые попытки раскрыть тайну исчезновения огромного примата Gigantopithecus blacki.

Он был самым крупным приматом, когда-либо населявшим нашу планету, и его загадочное исчезновение около 215 000 лет назад до сих пор оставалось тайной из-за недостатка информации об этом древнем существе.

Миллионы лет назад эта гигантская 10-футовая обезьяна бродила по территории современного Китая. Однако, как отмечают ученые, около 600 000 лет назад что-то произошло, что привело к исчезновению этого древнего примата.

О том, каким образом гигантопитек выглядел, мы знаем очень мало. До сих пор не был найден ни один полный скелет, а информация о нем основана главным образом на нескольких окаменелых зубах и фрагментах челюстных костей.

Чтобы раскрыть тайну исчезновения Gigantopithecus blacki, группа ученых, включая доцента Кира Веставэя из Университета Маккуори, отправилась в провинцию Гуанси в Китае. Ученые изучили 22 пещеры и собрали образцы пыльцы, окаменелостей и донных отложений.

Анализ этих образцов позволил ученым воссоздать картину экологии данного региона. Выяснилось, что около 2,3 миллиона лет назад регион был покрыт густыми лесами и был идеальной средой обитания для гигантопитеков.

Однако около 600 000 лет назад климат резко изменился, начались сезонные засухи и фруктов становилось все меньше. Ученые считают, что это стало фатальным для Gigantopithecus blacki, так как он не смог адаптироваться к новым условиям.

– Gigantopithecus blacki полагался на менее питательную запасную пищу, такую как кора и ветки, – пояснил доцент Веставэй. – В то время как (орангутанги) были более гибкими в выборе запасного корма, поедая побеги, листья, цветы, орехи, семена и даже насекомых и мелких млекопитающих.

Из-за своих гигантских размеров гигантопитеки были неспособны адаптироваться и быстро перемещаться, что привело к сокращению их численности. К сожалению, примерно 215 000 лет назад эти доисторические гиганты полностью исчезли.