Мнение: О преддверии Великой катастрофы… Россию начинает рвать и корёжить?

Как и было предсказано. Довольно давно и вовсе не Нострадамусом. Многие из тех предсказателей до сих пор в системе российской власти. Но с них-то какой спрос?

Это ген. Мороз подвёл Россию. Причём дважды за последние два года. Прошлой зимой от отказался замораживать Европу, а в нынешнем — коварно ударил по российским тылам. И всё лопнуло.

Коммунальные катастрофы одна за другой шагают по России, от Сибири до Москвы, от Севера до Поволжья. Не самое рекордное понижение температуры в конце декабря и начале января вызвало целую серию прорывов изношенных трубопроводов централизованного водоснабжения. Десятки тысяч россиян в разных городах и весях остались в морозы без отопления и горячей воды. Где-то устранение аварий на теплосетях занимало несколько дней, где-то — неделю и больше. Причём речь шла только о точечном латании дыр. Системная проблема с масштабным устареванием коммунальной инфраструктуры, где средний износ превышает 60%, а где-то доходит и до 80+, никуда не делась.

И значит, будут новые прорывы на радость соседям. Которые и так уже скачут от восторга при каждой новости о прорыве очередной трубы, а затем неделями пихают всё это в комментарии по поводу и без. Но простим братьев наших меньших — после провала «контрнаступа» и признания невозможности организовать новый ни в текущем году, ни даже в следующем, поводов поскакать у них всё меньше. В том числе и по причине гуманности российского военного командования, которое отказалось от ударов по энергетической и коммунальной инфраструктуре Украины этой зимой. Там, правда, всё и так рвётся, само: киевский «коричневый каток» тому порукой. Но это лишь эпизоды, а в целом по стране мало у кого возникает необходимость согреваться известным способом «Хто не скаче, той москаль».

Однако вернёмся к делам российским. О том, что коммунальная инфраструктура изношена до предела — или даже до беспредела, — предупреждали давно. Ещё в самом начале 2000-х. И делали это вовсе не злобные клеветники, будущие навальнисты, а действующие лидеры «Единой России». Другой вопрос, почему почти за 20 лет они так ничего и не сделали, чтобы, располагая колоссальными средствами, эту проблему решить. Но это — тема вечная.

А из остроактуальных — почему массовые коммунальные прорывы случились именно сейчас? Что такого нового произошло, отчего Система™ (отопительная — А.Н.) пошла вразнос?

И тут на ум поневоле приходят известные три буквы.

Именно они привели к возникновению новых факторов в ЖКХ, которых можно назвать, как минимум, три.

Во-первых, типаж безропотного «работяги», того самого рабочего котельной или слесаря-сантехника, следящего за состоянием коммунальных труб, особенно уязвим для мобилизации… Обычно таких призывают в военкомат гораздо чаще, чем сотрудников офисов или шофёров начальников…

Во-вторых, эти работяги, получая небольшие деньги за тяжёлую работу… с началом контрактного набора сами потянулись в военкоматы. Мол жизнь беспросветная, хуже не будет…

В-третьих, мигранты после падения курса рубля и появления вполне реальных рисков отправиться… в украинские степи стали приезжать реже, а уезжать чаще…

То есть, Система ™ (уже не коммунальная — А.Н.) пожертвовала, как ей самой казалось, только малоценным балластом. Однако они были балластом только в её сегодняшней искаженной, иррациональной оптике. На деле эти люди оказались именно теми, на которых как раз-таки держалась истлевшая и прогнившая коммунальная трубная система. А теперь они заняты другим достойным делом.

И значит, Россию продолжит рвать?

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