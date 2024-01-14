Fox News – в США ищут новую снайперскую винтовку для спецназа, чтобы не отстать от России и Китая

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Командование специальных операций США (USSOCOM) опубликовало объявление о поиске новой снайперской винтовки, способной поражать цели на рекордных дистанциях. Новое оружие не только должно заменить прежние системы, но и позволить американской армии не отставать от крупнейших «почти равных» соперников, пишет Fox News.



AP

Командование специальных операций США (USSOCOM) хочет получить новую снайперскую винтовку. Она должна обеспечит точность на рекордных дистанциях и позволить американской армии не отставать от крупнейших конкурентов, пишет Fox News.

На специализированном сайте USSOCOM опубликовало требование к новой модели оружия. Ведомство сообщило, что ему нужна «сверхдальняя снайперская винтовка», которая будет иметь точность прямого огневого поражения в 2,5 тыс. метров и заменит такие «старые крупнокалиберные и противопехотные винтовки, как M107 и MK15».

Представитель USSCOM подтвердил Fox News поиск новой винтовки, но заверил, что это не связано с какими-либо проблемами у существующих платформ. По словам чиновника, новое оружие призвано дать американскому спецназу преимущество перед «почти равными» соперниками, такими как Китай и Россия.