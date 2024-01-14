 

New York Post – кризис в Красном море будет стоить Байдену победы на выборах

14.01.2024, 5:32, Новости дня
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Резкое падение грузоперевозок через Красное море будет иметь глобальные экономические последствия. В частности, оно может вызвать очередной всплеск инфляции в США, что вызовет рост недовольства экономической политикой администрации Байдена и поставит крест на его надеждах остаться в Белом доме на второй срок, считает обозреватель New York Post Филип Пилкингтон.


AP

Шансы Джо Байдена на переизбрание становятся всё меньше. И причиной тому очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке, пишет обозреватель New York Post Филип Пилкингтон.  

В результате атак йеменских хуситов грузоперевозка по Красному морю значительно сократилась. С середины ноября по настоящий момент она упала на 52%, в результате чего появился риск глобального роста цен, считает автор статьи.  

Администрация Байдена и её союзники начали военную кампанию в регионе, но борьба с повстанческим движением будет весьма непростой. К тому же, даже если Вашингтону удастся одержать победу, на её достижение уйдут «недели, а возможно, и месяцы», рассуждает аналитик.

Между тем кораблям, которые избегают Красного моря, придётся и дальше следовать более длинным маршрутом вокруг Африканского континента, что увеличивает время в пути на 40%, а также расходы на дозаправку. Дополнительные затраты и дефицит товаров повлияют не только на Европу, куда следует большая часть этих судов, но и на другие регионы, включая США, поясняет публицист.

«Реальность такова, что администрация Байдена не может вынести ещё одного всплеска инфляции. Опросы уже показывают, что избиратели считают экономический курс Белого дома неправильным. Очередное повышение цен подорвёт доверие к администрации», — предупреждает Пилкингтон.


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