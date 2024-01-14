Мнение: О прорыве лучшего в мире образования… Это π-ц?

Иногда приходят новости, в которые трудно поверить нормальному человеку. Читаешь — и думаешь: «Не, ну это фейк! Ну не может же быть, чтобы уже и до такого дело дошло…».

Сомневаешься. Но потом всё же гуглишь. Гуглишь. Ищешь — и находишь, причём в источнике, надёжность которого не вызывает сомнений.

И убеждаешься: нет, не фейк. Да, дело дошло и до такого. А следующая мысль: «Ну это же π-ц!».

Или ещё нет?

Без обиняков, я считаю американское элитное высшее #образование одним из лучших в мире. Собственно, даже китайские университетские рейтинги это признают. Но сейчас…

Университет Райса в Хьюстоне создал для своих студентов новый курс. Он называется «Афрохимия» и направлен на устранение “неравенства в химии и химическом образовании”.

«Студенты будут применять химические инструменты и методы анализа, чтобы понять жизнь чернокожих в США, а также использовать афроамериканские чувства для анализа химии. Разнообразные исторические и современные научные, философские и химические открытия станут основой для личных размышлений и предложений по устранению неравенства в химии и химическом образовании», — говорится в описании курса. Для участия в нём никаких предварительных знаний в области химии не требуется…

Ну, добралась повесточка…

Между прочим, Университет Райса или Rice University был основан в 1912 году и назван именем Уильяма Марша Райса — человека, вложившего всё своё состояние в создание свободного университета, который открылся уже после его смерти. Этот вуз значительно преуспел в исследованиях и образовании, подготовил множество выдающихся выпускников, входит в Топ-50 лучших вузов мира и занимает 15-е место в национальном рейтинге.

И вот… Студенты будут «использовать афроамериканские чувства для анализа химии». Как будто Закон кратных отношений или Закон постоянства состава меняются в зависимости от цвета кожи.

Ну это же — и правда π-ц?

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