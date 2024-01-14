Мнение: Хо-ро-шо не будет

Здравый смысл здесь больше не живет

Один из последних могикан, остающихся в ЖЖ в своем уме, мой любимый блогер Алекс Розофф (кстати, не подпадает ли такое определение под запрет ЛГБТ?) выдал вот это, сногсшибательное:

“ЦИТАТА: Таганский районный суд Москвы признал телеканал «Ля-минор ТВ» (принадлежит «ТПО Ред Медиа») виновным в распространении информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, и назначил штраф в размере 1 млн рублей, узнал корреспондент «Телеспутника». В материалах суда поясняется, что «ТПО Ред Медиа» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ, выразившееся в распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, в том числе описание, изображение нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений. 24 июля 2023 года в эфире телеканала «Ля-минор ТВ» транслировался музыкальный клип «Танцы минус – Город», показывающий нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, со знаком информационной продукции «12+». КОНЕЦ ЦИТАТЫ

Рассматриваемый фрагмент – таймкод 2:50 в клипе

(Из альбома https://ru.wikipedia.org/wiki/Флора/Фауна 29 февраля 2000 года)”

Клип “Танцы минус”, едва ли не самая популярная их песня, только у этого видео – 3,7 млн. просмотров на Ютубе. Штраф в 1 млн. р. (порядка 11 тыс. долл.) за то, что там в середине клипа целуются девушки. Ну и клип, видимо, становится “запрещенным”. Аморалка там. Ай-яй-яй. Низзя.

Повод для хохмы? Безусловно. Все это кажется настолько кондовой дичью и маразмом, что оно как бы делает всё случившееся чем-то несерьезным, пустяком, временной девиацией. “Ну не могут же они…”

Однако оно всё сгущается. Дискотеки, которые штрафуют и закрывают за то, что посмели на новый год завести песни Верки Сердючки, не дадут соврать. “Хо-ро-шо! Всё будет хорошо! Все будет хорошо, я это знаю…” Штраф, арест, высылка. Хорошо не будет.

И временами накатывает неприятное в целом чувство, что ты в этой стране находишься в окружении натуральных сумасшедших с напрочь съехавшими мозгами, от которых можно ждать буквально чего угодно. Причем самое неприятное – что власть в этой стране едва ли не безумнее всех – ведет, так сказать, народ за собой. И глупее всего в этих условиях – апеллировать к здравому смыслу: он отсюда эвакуировался первым.

А если здравого смысла здесь больше нет – то, стало быть, опираться больше и не на что. ВАКУУМ сгущается. Холодок бежит за ворот. Шум на улицах – сильней. Пора смотреть сериалы о зомби.