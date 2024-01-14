Рупор кремлевской пропаганды: На шаг ближе к войне

Результаты выборов президента на Тайване. Сохранение за дем.партией поста президента означает, что США сохраняют контроль за спусковым механизмом войны на Тайване, которая может быть активирована в удобный для США момент (и неудобный для Китая), по той же схеме, по которой была активирована война на Украине. Несмотря на наличие оппозиции, ничего не мешает новому президенту сделать ряд шагов, которые перейдут китайские красные линии и приведут события к военному сценарию, где Китай не сможет не отреагировать.

Это не значит, что война начнется завтра. Это просто означает, что США сохранили за собой возможность начать ее по своему усмотрению в удобный момент. До этого, мы будем наблюдать дальнейшую милитаризацию Тайваня и череду провокаций с поездками на остров американских официальных лиц, информационно-дипломатические атаки на принцип "одного Китая" и различные военные провокации в Тайваньском проливе и у островов в Южно-китайском море.

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