 

Старый Новый год 14 января: история праздника, как его отмечать, приметы

13.01.2024, 23:35, Новости дня
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Старый Новый год — это неофициальный праздник, который отмечается в ночь с 13 на 14 января. Эта традиция связана с переходом от Юлианского календаря к Григорианскому. В 1918 году в России был проведен календарный реформ, и страна перешла на новый стиль, который отличается от старого на 13 дней. Таким образом, 1 января по старому стилю приходится на 14 января по новому. В результате возникла традиция отмечать Новый год дважды.

Как отмечают Старый Новый год

Празднование Старого Нового года напоминает встречу обычного Нового года, но обычно проходит в более спокойной и уютной атмосфере. Зачастую это время для семейных встреч и дружеских посиделок. На столах снова появляются праздничные блюда, но уже без такой помпезности, как на 31 декабря. Люди поздравляют друг друга, поднимают тосты за удачу в предстоящем году и вспоминают самые яркие моменты уходящего года.

Приметы на Старый Новый год

Существует множество примет, связанных со Старым Новым годом. Вот некоторые из них:

– Если в этот день погода ясная и морозная, то ожидается хороший урожай.

– Нельзя выбрасывать мусор из дома, чтобы не выбросить своё счастье.

– Первый человек, входящий в дом (особенно если это мужчина), может принести удачу на весь год

Традиции Старого Нового года

Традиции празднования Старого Нового года различаются в зависимости от региона. Однако есть общие черты:

– Подготовка и употребление щедрой кутьи — сладкой каши из злаков с добавлением меда, мака и других ингредиентов. Это блюдо символизирует благополучие и изобилие.

– Щедровки и колядки — продолжение рождественских традиций пения песен и пожеланий хозяевам домов здоровья и процветания.

– В некоторых местах сохраняется обряд “посевания” — когда дети или взрослые ходят по домам, посыпая пол зерном и приговаривая благословения.

– В этот день также распространено гадание на будущее.

Старый Новый год — это особенный праздник, который сочетает в себе ностальгию по старому и радость от начала нового. Это время для завершения новогодних торжеств, возможность еще раз собраться с близкими и поделиться теплом и радостью.


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