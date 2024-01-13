Рупор кремлевской пропаганды: Эквадор. Путь к “войне с криминалом”. Часть №1

Интересный обзор предыстории нынешнего криминального бунта в Эквадоре, который до сих пор не могут подавить.

Эквадор. Путь к "войне с криминалом"

Начинается история немного издалека — дед президента Луис Адольфо Нобоа Наранхо (да, его звали "апельсин") считается самым важным бизнесменом Эквадора в XX веке и самым богатым эквадорцем своего времени. Настоящий "капиталистический герой" — сирота, работал с 12 лет уборщиком, чтобы помочь маме, в 19 лет взял кредит, купил на него риса, продал в Венесуэле, и так стал богатым человеком (круто ведь звучит? чрезвычайно правдоподобная история). А потом как-то оказался в компании из #сша Standard Fruit Company — "младшей сестре" широко прославленной в истории United Fruit Company, выполнявшей примерно ту же роль, только с меньшим размахом, в истории латиноамериканских "банановых республик", — и стал крупнейшим в Эквадоре экспортером злаков и бананов. Позже создатель Grupo Noboa переехал в США, где и скончался в Нью-Йорке в 1994 году.

Луис Нобоа в политику особо не лез. Но не таков был его сын, Альваро Нобоа, который стал владельцем Grupo Noboa и в сотню раз увеличил наследие своего отца (отжав доли у своих братьев по дороге). Базу дохода семейства Нобоа составляли бананы. Однако Альваро (видимо, благодаря лучшему, чем у отца, образованию) обладал гораздо более широкими интересами — банкинг, строительство, СМИ. Но главными оставались бананы (ну и вы же помните, что главный экспортный продукт Латинской Америки отправляется по всему миру переложенный бананами).

🇪🇨 Интереснее, как олигархчестный бизнесмен Альваро Нобоа рвался в кресло президента #эквадор (на самом деле, впечатляющее рвение). Альваро Нобоа пытался пробиться на пост президента пять раз: в 1998, 2002, 2006, 2009 и 2013 годах.

Это все очень интересные этапы развития эквадорской политики: избранный в 1998 году Хамиль Мауад запустил банковский кризис, который убил эквадорскую валюту сукре; в 2000 году объявил долларизацию Эквадора, после чего ушел в отставку; только в 2014 году его "догнала" карма, и суд заочно приговорил его к 12 годам тюрьмы за отмывание денег во время кризиса. Президентский срок до 2002 года остался досиживать вице-президент Густаво Нобоа (не родственник).

Кто у нас приходит на фоне всяческих кризисов, долларизаций и прочих безобразий? Правильно, военные из патриотического лагеря (это, кстати, и Аргентину ждет, вот увидите). Поэтому в 2002 году Альваро Нобоа, к тому времени самый богатый человек в Эквадоре, достойно проиграл (55% к 45%) полковнику Лусио Гутьерресу, который в 2000 году устроил было мирный путч, отказавшись мочить протестующих индейцев, но не срослось. Итог для Гутьерреса был немного предсказуем: полковник быстро порвал с поддержавшими его левыми, стакнулся с Социал-христианской партией, договорился с США, и столкнулся с попыткой импичмента. В результате вынужден был скрываться в доме посла Бразилии, побегал (Бразилия-Перу-Колумбия) в поисках политического убежища, потому вернулся в Эквадор ииии… ему ничего не было. Он даже потом аж до 2021 года снова в президенты пробовался.

Уж тут, казалось бы, сам латиноамериканский бог послал Альваро Нобоа шанс победить на выборах в 2006 году. Но нет! Он опять проиграл со счетом 57-43 великому и ужасному Рафаэлю Корреа, социалисту, чьим именем правые в Латинской Америке до сих пор пугают детей в колыбельках. (Кстати, в выборах от той же патриотической партии участвовал брат полковника Хильмар Гутьеррес). Нобоа продул Корреа и в 2009, и в 2013 году, когда стало ясно, что по-прежнему самый богатый человек в Эквадоре сходит с политической дистанции и уже не может показывать прежних результатов. К тому же времени появились сообщения, что ЦРУ активнейшим образом работает, чтобы свалить Корреа. На первое место в деле борьбы с "коммунизмом" в Латинской Америке выдвинулся банкир-офшорщик (https://t.me/latamguerras/785) Гильермо Лассо.

Рафаэль Корреа продержался на своем посту три срока, добившись снижения бедности, неравенства и преступности в Эквадоре, бодаясь с МВФ, и поддерживая Джулиана Ассанжа. А потом его в 2017 сменил бывший вице-президент и товарищ Ленин Морено, инвалид-колясочник и номинант на Нобелевскую премию мира. Победив Лассо на выборах, он ВНЕЗАПНО из социалиста перекрасился в либерал-консерватора. Ленин собрал на головы эквадорцев все подряд кризисы: взял 10 млрд долларов (9% ВВП страны) в долг у МВФ и Всемирного банка в 2019; отменил топливные субсидии в 2019; отправил оружие в Боливию для борьбы со сторонниками товарища Эво Моралеса в 2019; провалил борьбу с ковидом в 2020; столкнулся с массовым восстанием в тюрьмах (https://t.me/favelasemrus/2504) в 2021; и добился повышения в 4 раза уровня убийств в Эквадоре с 2017 до 2022 (нормально, да? Вот такой вот Ленин).

Колясочника в 2021 году вынесли наконец из дворца Каронделет, и попытались заменить на ученика Корреа Андреса Арауса — но не шмогли (отчасти из-за самоуверенности Арауса, отчасти из-за эталонного "удара в спину" от индейской партии "Пачакутик" с их кандидатом Яку Пересом; индейцев-"зеленых" из "Пачакутик" еще со времен второго срока Корреа подозревают в сговоре с ЦРУ, но это отдельная история). Ленина, кстати, хотели посадить, но в итоге он уехал в США, а потом получил пост комиссара Организации Американских Государств в Парагвае, что много говорит нам об ОАГ.

Президентом (с третьего раза) стал Гильермо Лассо, который продемонстрировал вполне ожидаемые результаты для банкира, известного своими делишками в офшорах. Конечно же, он насралплевать хотел на индейцев, чьи голоса помогли ему стать президентом (сначала дал им по роже на протестах, а потом объявил, что будет сосать у них нефть в джунглях), на своих союзников из Социал-христианской партии, взял еще полтора миллиарда у МВФ, столкнулся с новыми массовыми убийствами в тюрьмах, и попал в "Досье Пандоры" (https://t.me/latamguerras/785), список политиков-ошфорщиков (читай: коррупционеров) от ICIJ, и к 2023 году пришел к перспективе импичмента. (Там еще вскрылись связи между Лассо и албанской мафией, которой в порт Дуррес кокаин поставлялся переложенный теми самыми бананами от семейства Нобоа). К 2023 году уровень убийств в Эквадоре вырос в 8!! раз по сравнению с завершением третьего срока Рафаэля Корреа, так что стрелять начали даже кандидатов в президенты как в какой-нибудь Колумбии.

Продолжение следует…

https://t.me/latamguerras – цинк

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