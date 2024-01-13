Мнение: Наказание за лжеминирование, Польша скрывает улики и препарат для лечения тревоги

1. Российских школьников в последние несколько лет начали наказывать за ложные звонки о минировании школ. Вот недавний характерный случай (ссылка):



В Мордовии правоохранители возбудили уголовное дело в отношении шестерых подростков из-за сообщений о лжеминировании. Подробности истории приводит Telegram-канал Shot.

По информации канала, школьники пять раз сообщали о минировании образовательного учреждения. Сообщения они распространяли в соцсетях, последнее из которых поступило перед Новым годом.

После задержания подростки признались, что устали учиться и хотели получить повод пропустить занятия. В отношении всех шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым.

Согласно данным канала, школьников подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 207 Уголовного кодекса России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Уголовная ответственность по указанной статье наступает с 14 лет.

Если сообщения о минировании не создали особой угрозы и не привели к тяжёлым последствиям, фигуранты могут отделаться штрафами от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо принудительными работами на срок от двух до трёх лет. Если же дошло до того, что из-за ложных сообщений погибли люди или были нанесены иные тяжкие последствия, то наказание назначается в 1,5-2 миллиона штрафа либо 8-10 лет лишения свободы (ссылка).

Полагаю, штраф — вполне действенная наказание для первого раза. Большая часть родителей, получив штраф, постарается убедить подростка не повторять его шутку со звонком. Кстати, напомните, а был хоть один случай в России, чтобы сообщение о минировании оказалось не ложным?

2. Американские СМИ продолжают делать вид, будто «Северные потоки» подорвали не США. Версия об украинцах, подорвавших трубопровод нырком с прогулочной яхты, выглядит нелепо. На роль козлов отпущения лучше подходит Польша, у которой хотя бы есть выходящее в нужную сторону побережье. На Польшу и указывают американцы (ссылка):



Польские чиновники скрывали улики и пытались препятствовать ходу расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, профильные министерства и ведомства Польши избегают сотрудничества с международным следствием, а также «отказываются предоставить потенциально критические улики» для расследования дела о взрывах на газопроводе.

Автор статьи отмечает, что польское руководство «слишком медленно» предоставляет запрашиваемые данные, а также отказывается выдавать информацию о перемещении подозреваемых в причастности к диверсиям по территории страны.

Уточняется, что данные факты дают почву для «все больших подозрений о роли и мотивах республики» в деле о взрывах на «Северных потоках».

Маленькая проблема в том, что если американец достаточно умён, чтобы найти на карте Польшу, он должен понимать, что Северные потоки взорвали США. Если же это обычный американец, для него что Польша, что Украина, одно и то же.

3. Распространённое психическое заболевание, а возможно даже и не одно, может быть вскоре побеждено современной медициной (ссылка):

Экспериментальный препарат разработан для лечения генерализованного тревожного расстройства… Многие участники исследования достигли ремиссии при однократном введении препарата и без сопутствующей психотерапии.

Препарат MM-120 представляет собой… ЛСД… Синтетический триптамин разработали для лечения генерализованного тревожного расстройства (ГТР) и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)…

Препарат вводили однократно… отличные результаты в отношении эффективности и безопасности.

У 78% участников наблюдались значительные улучшения симптомов по шкале Гамильтона, из которых у 50% была достигнута клиническая ремиссия.

Среди побочных эффектов выделили галлюцинации и эйфорию, однако они возникали только в день приема лекарства во время пребывания в медицинском учреждении под контролем специалистов.

По оценкам, только в США с ГТР живут около 7 млн американцев и менее половины получают какое-либо лечение. MM-120 действует за один раз и достигает значимого клинического эффекта у большинства пациентов, при этом не требуя дополнительного проведения сопутствующего курса психотерапии, отмечают авторы.