 

Рупор кремлевской пропаганды: Язык до Дубая доведет

13.01.2024, 22:15, Разное
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В ОАЭ Галкина* оштрафовали на 2,4 млн руб. за антироссийские высказывания

Шоумена Максима Галкина* оштрафовали в Дубае (ОАЭ) на 100 тысяч дирхамов (2,4 миллиона рублей) из-за его высказываний о России, сообщает Mash. В частности, шоумен со сцены произнёс лозунг украинских националистов ОУН-УПА**. Видео выступления комика публикует "Дубай.Report".

По данным телеграм-канала, госорган DTCM (местный аналог Роскомнадзора) проверил запись с выступления Галкина* в Дубае в 2023 году, где комик позволял себе русофобские высказывания. В итоге ведомство выписало ему штраф в 100 тысяч дирхамов (сумма высчитывается от сборов за концерт). Уточняется, что артист дал обещание убрать высказывания о России, однако не сделал этого.

У Верки Сердючки (сценический псевдоним украинского певца Андрея Данилко) дела в Дубае тоже идут несладко, точнее сказать, совсем не идут. Данилко запретили въезд из-за проведённого в 2022 году корпоратива, где артист успел "разжечь межнациональный конфликт".

Отмечается, что сейчас за выступлением уехавших из России звёзд в Дубае строго наблюдают, чтобы те не устраивали политических игр. DTCM следит, чтобы артисты не превращали концерты в митинги, а если громкие лозунги были замечены, информацию передают в департамент полиции по работе с приезжими, далее — в СБ. Нарушителей штрафуют или запрещают въезд.

* * *

Проблемы с правительством Дубая имеют и иноагент Максим Галкин с Веркой Сердючкой. По нашим данным, первого штрафовали на 100к дирхам (2,4 млн рублей), второму теперь навсегда закрыт въезд в ОАЭ. Причина всё та же: политота на концертах и корпоративах.

Как так вышло: в руки госоргана DTCM (этакий Роскомнадзор) попала запись с выступления Галкина в Дубае в 2023-м. Там — ничего нового: русские плохие, украинцы хорошие, апогей — продолжение фразы "слава Украине" за зрителями. Именно это, а также высказывания об РФ (читать: о дружественной стране) и не понравились DTCM. Итог: штраф в 100к дирхам в прошлом году (сумма высчитывается от сборов за концерт). При этом, как нам стало известно, Максим обещал убрать все острые шутки, но потом передумал.

На эти же грабли наступил и Сердючка: на корпоративе в 2022-м оно успел вывалить кучку антироссийского и попросту "разжечь межнациональный конфликт". Всё закончилось штрафом и запретом на въезд.

На фоне всего этого за выступлением звёзд в Дубае сейчас по-особенному следят — чтобы не устраивали политических игр. С нарушителями работают так: некрасивые слова попадают в DTCM, оттуда в департамент полиции по работе с приезжими, далее — в СБ. Наказание: от штрафа до статуса "невъездной".

https://t.me/breakingmash/50854 – цинк

В Израиле видимо не особо зарабатывается, приходится искать русскую аудиторию по другим странам. Но и тут начались обломы.

Источник: Colonel Cassad


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