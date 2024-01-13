Мрачные перспективы — New York Times о положении украинцев на фронте

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Военные перспективы Украины выглядят мрачными, констатирует The New York Times. Как передаёт издание, проблемы армии с набором новобранцев и боеприпасами только обострились. Тем временем российские военные продолжают изматывать ВСУ, отмечает газета.



AP

Военные перспективы Украины выглядят мрачными, констатирует The New York Times. Западная военная помощь на том же уровне, что и в прошлые годы, больше не гарантирована. Летнее контрнаступление Украины на юге, завершилось, не достигнув ни одной из своих целей.

На данный момент Украина находится в опасном положении, отмечает издание. Проблемы армии с лета обострились. Украинские солдаты измотаны длительными боями и всё более короткими периодами отдыха. Ряды, поредевшие из-за растущих потерь, пополняются лишь частично, нередко за счёт пожилых и плохо обученных новобранцев. «Трое из десяти солдат, которые приходят, ничем не лучше пьяниц, которые заснули и проснулись в военной форме», — рассказывает украинский военный.

При этом нехватка солдат — только часть проблемы. Более насущным вопросом является сокращение запасов боеприпасов в момент, когда продолжение поставок с Запада остаётся неопределённым. Украинским командирам теперь приходится распределять снаряды, не зная, станет ли каждая новая партия для них последней.

По словам военных, нехватка боеприпасов ощущается по всей линии фронта. Российские подразделения находятся в положении, аналогичном лету 2022 года, имея возможность изматывать украинцев до тех пор, пока у Киева не закончатся снаряды. Но, в отличие от того лета, в западных столицах больше нет лихорадочной борьбы за вооружение и переоснащение украинских войск.

Аналитики считают, что предложение Вашингтона Киеву о переходе к обороне в 2024 году мало что изменит, если у ВСУ не будет боеприпасов или людей для защиты территории, которую они в настоящее время удерживают. «Наших парней сильно бьют, — признался журналистам один из солдат. — Сейчас везде жарко».