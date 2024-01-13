 

Forbes обнаружил новые инвестиции Романа Абрамовича в европейский бизнес

13.01.2024, 20:14, Разное
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Согласно утечке данных от кипрской компании Meritservus, с 2015 года до февраля 2022 года, когда началось СВО на территории Украины, российский миллиардер Роман Абрамович инвестировал минимум 63 миллиона долларов в различные крупнейшие стартапы Европы.

Среди существенных инвестиций Абрамовича можно выделить его участие в финтех-гиганте Revolut, платформе для продажи автомобилей Cazoo, европейском шеринге самокатов Circ, стартапе для доставки еды Delivery Hero и немецком гиганте по продаже бывших в употреблении автомобилей Auto1, который стал одной из главных историй успеха среди немецких стартапов в последние годы.

Важно отметить, что согласно представителям инвестиционного фонда Target Global, в котором Абрамович вложил средства, доля бизнесмена в этом фонде составляет всего два процента от общего объема активов. Инвестиции были сделаны до введения санкций в отношении Абрамовича в марте 2022 года. Следует также отметить, что сам Target Global был основан его сыном Александром Фроловым, который также был подвергнут санкциям.

Ранее также стало известно, что структуры Абрамовича вложили несколько сотен миллионов долларов в крупнейшего производителя медицинской марихуаны в США – компанию Curaleaf Holdings. Эти инвестиции произошли в период с 2015 по 2017 годы, когда компания только начала свою деятельность, руководство Curaleaf Holdings заявляет, что полностью рассчиталось с Романом Абрамовичем.


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