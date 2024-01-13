Обозначена оптимальная норма потребления кофе

Как сообщает издание Daily Mail, многие предпочитают начинать утро с кофе, однако чрезмерное количество кофеина может оказать крайне негативное влияние не только на сон, но и на общее состояние здоровья.

Представитель Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований Астрид Нелиг уточнила, что кофе в диапазоне от 100 до 150 миллиграммов, что составляет одну-полторы чашки, обеспечивает организм здоровым зарядом энергии, уточнив, что официальная рекомендация FDA предостерегает от превышения дневной дозы в 400 миллиграммов кофеина.

Эксперты рекомендуют воздержаться от кофе до десяти часов утра, таким образом минимизировав риски излишней нервозности, учитывая то обстоятельство, что при пробуждении уровень гормона стресса кортизола самый высокий, а кофе может повысить степень его содержания в организме. Спортивный диетолог Аманда Мосер подчеркнула: «Повышенный уровень кортизола полезен для пробуждения, но слишком ранний кофе может создать ненужную стрессовую реакцию».