В ответ на конфискацию «Дома Москвы» власти российской столицы снесут Рижский вокзал
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Враждебные
действия правительства Латвии не останутся без ответа – с таким
заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин. В ответ на незаконную
конфискацию принадлежащего России «Дома Москвы» в Риге, столичные власти приняли
решение о сносе Рижского вокзала.
Экспресс-соцопросы говорят о том, что 82% москвичей не хотят, чтобы в их городе находился такой транспортный объект. Таким образом, следует считать, что инициатива исходит от народных масс, а
чиновники всего лишь выполняют требования людей.
Демонтаж витражей и украшений
фасада Рижского вокзала должен завершиться к концу февраля, после чего
здание будет снесено методом управляемого взрыва. На его месте появится центр помощи беженцам из прибалтийских странах после 1990 года.
«Вдумайтесь – в самом
сердце нашей столицы возвышается огромный памятник русофобии,
который ещё и считается вокзалом, – говорит вице-мэр Москвы по идеологической работе Борис Сахаревич. – Это всё равно,
как если бы напротив кнессета в Иерусалиме построили макет рейхстага. Горожане
уже давно просят нас снести это гнездо западных шпионов, но именно конфискация «Дома
Москвы» в Риге стала той последней каплей, которую мы больше не можем терпеть. Следующий поезд из Риги приедет на руины. Пусть они теперь летают в Москву самолётами».
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