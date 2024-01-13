 

В ответ на конфискацию «Дома Москвы» власти российской столицы снесут Рижский вокзал

13.01.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Враждебные
действия правительства Латвии не останутся без ответа – с таким
заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин. В ответ на незаконную
конфискацию принадлежащего России «Дома Москвы» в Риге, столичные власти приняли
решение о сносе Рижского вокзала.

Экспресс-соцопросы говорят о том, что 82% москвичей не хотят, чтобы в их городе находился такой транспортный объект. Таким образом, следует считать, что инициатива исходит от народных масс, а
чиновники всего лишь выполняют требования людей.

Демонтаж витражей и украшений
фасада Рижского вокзала должен завершиться к концу февраля, после чего
здание будет снесено методом управляемого взрыва. На его месте появится центр помощи беженцам из прибалтийских странах после 1990 года.

«Вдумайтесь – в самом
сердце нашей столицы возвышается огромный памятник русофобии,
который ещё и считается вокзалом, – говорит вице-мэр Москвы по идеологической работе Борис Сахаревич. – Это всё равно,
как если бы напротив кнессета в Иерусалиме построили макет рейхстага. Горожане
уже давно просят нас снести это гнездо западных шпионов, но именно конфискация «Дома
Москвы» в Риге стала той последней каплей, которую мы больше не можем терпеть. Следующий поезд из Риги приедет на руины. Пусть они теперь летают в Москву самолётами».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Forbes обнаружил новые инвестиции Романа Абрамовича в европейский бизнес

13.01 / Обозначена оптимальная норма потребления кофе

13.01 / Гранжевый блонд и вишнево-красные оттенки: семь цветов волос, которые станут лидерами 2024 года

13.01 / Aftermath: с начала 2024 года более 2,5 тыс. создателей видеоигр потеряли работу

13.01 / SEGE: электрокары с топливными элементами могут стать мобильными генераторами

13.01 / Мнение: О логике рядового украинца… Почему он не рвётся Родину защищать?

13.01 / Активация определенных клеток мозга позволяет замедлить процесс старения

13.01 / Ученые рассказали о пользе холода для человеческого организма

13.01 / V-образный – высокий хвост, а в форме сердечка – романтический пучок: укладываем волосы в соответствии со стилями декольте

13.01 / Украинский экс-замминистра Тука: ситуация для ВСУ на фронте тяжелая из-за дронов России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика