В ответ на конфискацию «Дома Москвы» власти российской столицы снесут Рижский вокзал

Враждебные

действия правительства Латвии не останутся без ответа – с таким

заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин. В ответ на незаконную

конфискацию принадлежащего России «Дома Москвы» в Риге, столичные власти приняли

решение о сносе Рижского вокзала.

Экспресс-соцопросы говорят о том, что 82% москвичей не хотят, чтобы в их городе находился такой транспортный объект. Таким образом, следует считать, что инициатива исходит от народных масс, а

чиновники всего лишь выполняют требования людей.

Демонтаж витражей и украшений

фасада Рижского вокзала должен завершиться к концу февраля, после чего

здание будет снесено методом управляемого взрыва. На его месте появится центр помощи беженцам из прибалтийских странах после 1990 года.

«Вдумайтесь – в самом

сердце нашей столицы возвышается огромный памятник русофобии,

который ещё и считается вокзалом, – говорит вице-мэр Москвы по идеологической работе Борис Сахаревич. – Это всё равно,

как если бы напротив кнессета в Иерусалиме построили макет рейхстага. Горожане

уже давно просят нас снести это гнездо западных шпионов, но именно конфискация «Дома

Москвы» в Риге стала той последней каплей, которую мы больше не можем терпеть. Следующий поезд из Риги приедет на руины. Пусть они теперь летают в Москву самолётами».

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