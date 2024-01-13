Гранжевый блонд и вишнево-красные оттенки: семь цветов волос, которые станут лидерами 2024 года

Наступил 2024 год, а это значит, что можно немного поэкспериментировать и обновить свой внешний вид. Сделать это можно достаточно просто. Для этого нужно нужно просто изменить цвет волос. Даже небольшая корректировка цвета может привнести серьезные изменения во внешность.

В этом году особое внимание уделяется деталям. Глянцевое сияние поможет улучшить цвет волос и сделать его более насыщенным, а также сделать образ более роскошным.

В этом году большой популярностью пользуются темные и медные тона, но они становятся более эффектными и стильными. Например, сейчас в тренде цвет вишневая кола, а летом актуальным будет солнечный персик. Вот некоторые лидеры цвета волос на 2024 год.

Гранжевый блонд

Стиль гранж пришел к нам с 90-х годов. Это касается не только одежды и макияжа, но и окрашивания волос. Отлично смотрятся темные корни волос в сочетании со светлыми кончиками.

Здоровые сияющие волосы

В этом году можно немного отдохнуть от слишком агрессивного окрашивания и придать своим прядям красивое сияние.

Именно поэтому стоит выбирать максимально естественные цвета.

Важно сосредоточиться на усилении естественных тонов при помощи бликов или же текстурированной стрижки.

Вишневая кола

Уже второй год подряд красный и медный цвета являются основными тенденциями в области окрашивания волос. Они будут продолжать пользоваться популярностью вплоть до конца этого года.

Сейчас особо актуальны красные тона. Для окрашивания волос стоит выбрать достаточно насыщенные вишнево-красные оттенки фиолетовых тонов. Это поможет привлечь внимание.

Особенно красиво такое окрашивание смотрится на вьющихся волосах. Яркий или же приглушенный, красный цвет придает волнистым прядям веселый, смелый и достаточно динамичный вид, добавляя и текстуру, блеск и дополнительный объем. Есть множество интересных оттенков, именно поэтому, можно сделать внешний вид просто потрясающим и довольно ярким и эффектным.

Также огромной популярностью будут пользоваться оранжево-красные цвета. Абрикосовые блики напоминают медные оттенки. Это довольно теплые тона, которые дополнительно помогают придать создаваемому образу немного роскоши и стиля.

Глянцевая брюнетка

Когда дело касается брюнеток, то очень важно постараться придать прядям дополнительный красивый и яркий блеск.

В конце 2023 года мы увидели все оттенки шоколада и красного дерева. В этом году также будут актуальными довольно насыщенные кофейные оттенки. Мы увидим самые различные коричневые тона, от приглушенного темно-серого и до настоящего темного шоколада, вплоть до насыщенных шоколадно-вишневых тонов. Все это важно сочетать с блеском.

В целом, мы увидим, что темные тона станут более глянцевыми, теплыми и темными. За таким цветом намного проще ухаживать, чем за другими видами окрашивания. Кроме того, такие тона хорошо сочетаются с модными тенденциями макияжа. Особенно популярным будет коричневый горячий шоколад.

Тенденция к спокойной роскоши все больше проникает в повседневную жизнь, именно поэтому, максимально натуральные тона будут пользоваться огромной популярностью. Очень красиво смотрится сочетание насыщенных шоколадных тонов вместе с тонкими карамельными бликами для придания еще большей глубины цвета.

Оригинальные тона

Если хочется сделать что-то достаточно оригинальное и необычное, то стоит немного поэкспериментировать с цветом. Довольно яркие, насыщенные и оригинальные тона помогут заявить о себе и выразить свою индивидуальность.

Что касается оттенков, которые будут пользоваться популярностью в этом году, то это, прежде всего, галактический серый. Это совершенно новый взгляд на серый цвет, наполненный различными голографическими оттенками. Он отлично подходит для холодных тонов кожи.

Также интересным вариантом является цвет, который красиво сочетает в себе теплые персиковый, коралловые и розовые тона. Это помогает придать создаваемому образу особую игривость.

Льняной блонд

Это достаточно интересный и свежий оттенок блонда, который привлекает к себе внимание. Такой цвет в последнее время пользуется большой популярностью у знаменитостей. Речь идет о придании классическому цвету немного современности.

Сейчас в тренде светлый блонд с холодными бежевыми, серо-коричневыми и нейтральными тонами. Он помогает сделать образ просто великолепным.

Бисквитная брюнетка

Если еще не решили, хотите стать блондинкой, брюнеткой или рыжей, то такое окрашивание станет самым лучшим вариантом. “Бисквитная брюнетка” подразумевает под собой сочетание самых различных тонов.

Такое окрашивание прекрасно смотрится на темных от природы волосах, если хочется сделать их светлее, не повреждая при этом их структуру. Многомерный образ с мягким переходом между оттенками помогает визуально сделать создаваемый образ более интересным и притягательным. Хорошо смотрится такое окрашивание как на прямых, так и на вьющихся волосах.