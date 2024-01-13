Aftermath: с начала 2024 года более 2,5 тыс. создателей видеоигр потеряли работу

В 2023 году начались массовые увольнения в компаниях, занимающихся созданием видеоигр, и они продолжаются и в 2024 году. Эту тревожную тенденцию отметило онлайн-издание Aftermath.

Журналисты установили, что только за прошлую неделю создатели популярного игрового движка Unity сократили 1,8 тыс. сотрудников, стриминговый сервис Twitch уволил 500 работников, а социальная платформа для общения геймеров Discord расторгла трудовые отношения с 170 сотрудниками.

12 января стало известно об увольнении как минимум десятков сотрудников из игровой студии Lost Boys Interactive, которая принадлежит американской компании-разработчику Gearbox. Lost Boys Interactive участвовала в создании крупных игровых проектов, таких как Diablo IV и Tiny Tinas Wonderlands — ответвления популярной игровой франшизы Borderlands.

Всего в штате Lost Boys Interactive работало более 400 человек, поэтому увольнения затронули значительную часть коллектива на всех уровнях.

Сокращения в компании произошли после того, как шведская издательская группа Embracer, владеющая Gearbox и Lost Boys Interactive, не смогла получить финансирование в размере 2 миллиардов долларов от саудовских инвесторов.