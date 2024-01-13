SEGE: электрокары с топливными элементами могут стать мобильными генераторами

Канадские исследователи из Университета Ватерлоо предлагают использовать электромобили с топливными элементами в качестве дополнительных источников питания для перегруженных и старых электросетей. Их исследование, опубликованное в материалах конференции по проектированию интеллектуальных энергетических систем международного Института инженеров электротехники и электроники (IEEE), представляет интересные перспективы.

Электромобили с топливными элементами могут генерировать электричество с помощью энергоячейки, использующей водород или углеводородное топливо и кислород из воздуха.

Исследование основано на концепции “автомобиль-сеть”, в котором специальные зарядные устройства позволяют передавать неиспользованную энергию из аккумуляторов электромобилей обратно в электросеть. Это накопленное электричество может поддерживать сеть во время отключений, вызванных погодными условиями, или добавлять мощность в периоды пиковой нагрузки.

Интересно, что владельцы грузовиков на водородных топливных элементах смогут в пиковые часы подключать свой транспорт к электросети и обеспечивать дополнительное энергоснабжение, за что будут получать оплату от сетевых компаний.

Один из авторов исследования, аспирант Дэниел Дин подчеркнул преимущества водородных топливных элементов перед другими видами топлива, такими как батареи, которые требуют больших инвестиций и создают больше загрязнения окружающей среды при утилизации. Предварительные результаты показывают, что использование существующих топливных элементов в электромобилях может снизить затраты на энергосистемы.