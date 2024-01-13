Мнение: О логике рядового украинца… Почему он не рвётся Родину защищать?

Когда люди, славящие Бандеру, Шухевича и батальон СС «Нахтигаль», начинают в комментариях высказываться, что нынешний конфликт для Украины — это прям «её Великая Отечественная» и «должен ли был Сталин сдаться Гитлеру?», я рутинно напоминаю две цифры. Сразу после нападения Вермахта на #СССР пять миллионов советских граждан побежали в военкоматы, не дожидаясь повесток, а сразу после обращения В.В.Путина 24.02.2022 пять миллионов украинцев побежали за кордон. В том числе… в Россию.

И продолжают бежать, даже рискуя жизнью в холодных водах Тисы.

Так что вопрос в заголовке можно и заострить. Почему у России нет недостатка в добровольцах, а украинца в мобилизацию не заманишь ни призывом, ни пряником, ни кнутом?

Интуиция подсказывает, что один из ответов лежит в логике сравнения боевых потерь. О которых и украинские, и российские рекруты узнают не из пропаганды, а по «сарафанному радио». И свои шансы остаться в живых на линии боевого соприкосновения как те, так и другие оценивают адекватно. Вот вам и причина, по которой одни устраивают забеги и заплывы от сотрудников ТЦК, а другие сами идут в пункты записи на контракт.

Но это, на самом деле, только часть ответа.

Немец, русофоб и антипутинец Альфред Кох опубликовал письмо украинского хлопца, ищущего спасения от военкомов на немеччине. И это крайне показательный в контексте поднятой темы документ. Опуская некоторые вводные, процитирую самую суть с небольшими сокращениями (полный текст можно найти в телеге имярека)

«Моя бабушка и папа получают украинскую пенсию на двоих 11000 грн, что равно примерно 270 евро, притом что отец имеет много лет “горячего” стажа. Всё, что есть в нашей жизни, а это 3-комнатная квартира и моё образование… давалось непосильным трудом моих родителей и их родителей, #государство приложило к этому мало усилий.

Я в Украине зарабатывал на то время 700 евро — это была не самая плохая зарплата для обычного честного человека — и ничего не мог позволить себе и своей семье. Сейчас, проживая в Германии и имея среднюю зарплату, я себя человеком начал чувствовать. Стал понимать, куда идут мои #налоги, появилась возможность… помогать своей семье.

Вы думаете я хочу воевать за Украину?

Меня 31 год там жестко обманывали, как и моих родителей, как обманули всех ветеранов Великой Отечественной и обманули ветеранов Афгана… Лучше быть здесь, и доживать спокойную старость, чем воевать за страну, за которую ты отдашь #здоровье, возможно часть тела, а в худшем случае #жизнь, и в итоге ты, или уже твои близкие будут доживать в нищете, с медалькой на плечах или где то в ящике.

Я был в украинской армии после начала АТО. И что я могу сказать: вместо написанных в меню сардин была килька, вместо приписанного к части Фольцвагена была “Лада”… Вы понимаете к чему я клоню. Сейчас люди замерзают в окопах и, наверное, самая страшная смерть — не от пули, а вот так просто… от погоды, когда вокруг всё ОК, все ездят на мерсах, рестораны открывают, а тебе на ботинки не выделили, ну или на машину. Точнее выделили на Фольцваген, а привезли “четвёрку” отечественного производства…

Ну Вы меня поняли наверное».

То есть дело даже не в опасности погибнуть или стать инвалидом, защищая «свою» землю. А в априори несправедливом характере этого конфликта для Украины в первую очередь. Это когда простые люди должны своими жизнями оплачивать некомпетентность, тупость, наглость и, главное, безудержное воровство властей предержащих.

И, спускаясь от высоких материй к бытовым проблемам… Вы тоже увидели эту стопроцентную уверенность украинского парня, что украинская #власть его непременно обманет во всём, начиная от обмундирования, вооружения и снабжения, и заканчивая льготами, собесом, пенсиями? Вы тоже заметили его твёрдую убеждённость в том, что даже после «победы» жизнь рядовых людей не изменится к лучшему, а спутниками её останутся болезни, мытарства и нищета?

Ну и зачем украинцу идти на эту, во всём чужую и чуждую для него «войну»?

Может, пусть за него повоюют депутаты во главе с разжиревшим спикером?

Глядишь, тогда всё и быстрее закончится, а?

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