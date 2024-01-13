 

Активация определенных клеток мозга позволяет замедлить процесс старения

13.01.2024, 18:26, Разное
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Как сообщает научное издание Nature Aging, процесс старения может ускоряться из-за неправильной передачи сигнала кальция в митохондриях иммунных клеток, что показали результаты исследования, проведенного под руководством Бимала Десаи.

Было установлено, что микрофаги присутствуют во всех органах человека, включая ткани мозга, в связи с чем существует возможность внести изменения в алгоритм старения именно на этом уровне.

Специальные препараты, способные активировать усвоение кальция на клеточном уровне, дают шанс на замедление процесса старения, причем ученые намерены продолжить исследования с целью выявления конкретного пути осуществления подобного механизма воздействия и контроля над ним.      


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