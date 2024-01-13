Ученые рассказали о пользе холода для человеческого организма

Как сообщает издание Daily Mail, воздействие холода на организм человека, причем в самых разных формах, может способствовать укреплению иммунитета, сердечно-сосудистой системы и улучшению состояния кожи.

Британские ученые, представляющие Бирмингемский университет, отмечают, что упражнения на холоде требуют постоянного поддержания температуры, что приводит к увеличению расхода энергии, а для этого организм вынужден усиливать кровообращение, в связи с чем степень интенсивности работы сердца возрастает. Результаты исследований показали, что упражнения на холоде способствуют высвобождению эндорфинов, что имеет особое значение при сезонном аффективном расстройстве, а повышение в процессе тренировки на открытом воздухе содержания в организме витамина D позитивно сказывается на коже.

Особое внимание следует уделять холодным обливаниям или погружениям в ледяную воду, учитывая то обстоятельство, что подобные процедуры снимают мышечную боль и напряжение, прежде всего за счет уменьшения отека и воспаления.