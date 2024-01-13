 

V-образный – высокий хвост, а в форме сердечка – романтический пучок: укладываем волосы в соответствии со стилями декольте

13.01.2024, 17:59, Разное
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При выборе прически нужно учитывать не только форму лица. Укладка во многом определяется тем, во что вы одеты. Для создания целостного эффектного образа важно ориентироваться на глубину и форму выреза вашего платья или топы. Давайте рассмотрим самые распространенные варианты причесок, подходящие к разным стилям декольте.

Круглый вырез

Пожалуй, это самый распространенный вариант, который встречается как в повседневной, так и в праздничной одежде. С такой горловиной просто потрясающе смотрится высокий пышный пучок. Также вы можете создать женственный образ при помощи прически “Мальвина”, которая подразумевает пучок или хвостик лишь их части волос.

V-образный вырез

Будь то повседневная футболка, вечернее платье или деловой костюм, прическа к наряду с V-образным вырезом требует драматизма. Выбирайте высокий хвост или объемные короткие локоны , ниспадающие по плечам. Это идеальный баланс повседневного и гламурного стиля. Это атмосфера легкой небрежности и непринужденности, будто вы только что проснулись.

Открытые плечи

Топы и платья с открытыми плечами смотрятся очень эффектно, и они заслуживают такой же эффектной прически. Выбирайте кокетливый образ, будь то упругий хвост или полуприподнятый хвост, легко ниспадающий на одно плечо. Если у вас короткие волосы, сделайте холодную голливудскую волну.

Водолазка

Свитера и топы с высокой горловиной смотрятся очень уютно. Соответственно, к ним нужно подобрать такую же уютную и непринужденную прическу. Лучше всего в таком образе смотрятся длинные слегка завитые волосы с челкой. Также поэкспериментируйте с повязками и обручами, которые подчеркивают теплую атмосферу образа.

Декольте в форме сердца

Вырез в форме сердца — это романтика, поэтому давайте сохраним его мечтательность с помощью мягкого романтического пучка или “Мальвины”. В таком образе вы будете похожи на Диснеевскую принцессу.

Американский вырез

Если горловина вашего топа обхватывает шею, создайте при помощи прически дерзкий бунтарский образ. Чтобы подчеркнуть вырез, выберите гладкий хвост, высокий пучок или прямые волосы с ровным пробором. Этот образ излучает уверенность и нотку смелости.

Квадратный вырез

Квадратный вырез выглядит структурированным и смелым, поэтому его нужно немного смягчить при помощи прически. К такому декольте подойдет взъерошенный боб или удлиненные слегка завитые локоны. Это идеальное сочетание резкости и нежности, которое сделает ваш образ неповторимым и привлечет к вам внимание.


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