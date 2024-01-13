 

Украинский экс-замминистра Тука: ситуация для ВСУ на фронте тяжелая из-за дронов России

13.01.2024, 17:50, Разное
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Украинские военные продолжают сталкиваться с серьезной угрозой в виде беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооруженных Сил России. Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука признал, что российские дроны имеют десятикратное численное превосходство над дронами Вооруженных Сил Украины.

Тука подчеркнул, что обстановка остается сложной, поэтому не следует распространять оптимистические рассказы о возможности захвата Крыма или подходе к Москве в ближайшее время.

Он также выразил сомнение в том, что украинские партнеры на Западе предоставят необходимое вооружение для борьбы с российскими дронами.

Это не первый раз, когда украинские военные высказывают обеспокоенность в связи с массовым производством и использованием Россией дронов, которые представляют серьезную угрозу для безопасности и стабильности на фронте. Кроме того, Украина отстает от РФ как по количеству, так и по качеству средств радиоэлектронной борьбы.


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