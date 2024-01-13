Депутат накормил баснями соловья в зоопарке

Новосибирские ветеринары в результате шестичасовой операции смогли спасти краснокнижного валдайского соловья, поступившего к ним с острой интоксикацией.

«В начале мы попытались вызвать рвоту, но к сожалению это не возымело результата, промывание желудка тоже не помогло, мы готовились к худшему, но вдруг из клюва у птицы стали вырываться назад какие-то куски бумаги. Скорее всего, соловей увидел у кого-то из посетителей зоопарка газету и из интереса стал клевать», – рассказал ветеринар Василий Сапунов.

Дирекция зоопарка через день забрала питомца и начала собственное расследование с целью узнать виновника отравления соловья и привлечения его к ответственности. Изучив видео с камер наблюдения, охранники обнаружили мужчину, доставшего из кармана книгу и кормившего соловья. Осмотрев внимательно место инцидента воочию, работники питомника обнаружили страницу с басней Ивана Крылова «Квартет».

Полиция быстро установила личность посетителя – им оказался пожелавший остаться неизвестным депутат Госдумы от КПРФ. Парламентарий заявил, что не собирался причинять зло птице, а действовал исходя из лучших побуждений, так как посчитал соловей был голоден. В итоге он скормил пернатому несколько басен. Администрация зоопарка распорядилась в дальнейшем допускать к животным парламентариев только при персональном контроле.

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