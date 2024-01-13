 

Депутат накормил баснями соловья в зоопарке

13.01.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новосибирские ветеринары в результате шестичасовой операции смогли спасти краснокнижного валдайского соловья, поступившего к ним с острой интоксикацией.  

«В начале мы попытались вызвать рвоту, но к сожалению это не возымело результата, промывание желудка тоже не помогло, мы готовились к худшему, но вдруг из клюва у птицы стали вырываться назад какие-то куски бумаги. Скорее всего, соловей увидел у кого-то из посетителей зоопарка газету и из интереса стал клевать», – рассказал ветеринар Василий Сапунов. 

Дирекция зоопарка через день забрала питомца и начала собственное расследование с целью узнать виновника отравления соловья и привлечения его к ответственности. Изучив видео с камер наблюдения, охранники обнаружили мужчину, доставшего из кармана книгу и кормившего соловья. Осмотрев внимательно место инцидента воочию, работники питомника обнаружили страницу с басней Ивана Крылова «Квартет». 

Полиция быстро установила личность посетителя – им оказался пожелавший остаться неизвестным депутат Госдумы от КПРФ. Парламентарий заявил, что не собирался причинять зло птице, а действовал исходя из лучших побуждений, так как посчитал соловей был голоден. В итоге он скормил пернатому несколько басен. Администрация зоопарка распорядилась в дальнейшем допускать к животным парламентариев только при персональном контроле.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Активация определенных клеток мозга позволяет замедлить процесс старения

13.01 / Ученые рассказали о пользе холода для человеческого организма

13.01 / V-образный – высокий хвост, а в форме сердечка – романтический пучок: укладываем волосы в соответствии со стилями декольте

13.01 / Украинский экс-замминистра Тука: ситуация для ВСУ на фронте тяжелая из-за дронов России

13.01 / Риск стать чушпаном: МИД России призвал не общаться с новым министром иностранных дел Франции

13.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Спровоцируют и загрызут белым медведем

13.01 / Китайские ученые уничтожили танк кинетическим снарядом

13.01 / Установлена связь между кровоточивостью десен и заболеваниями легких

13.01 / Нарколог Клименко: безопасной дозы алкоголя нет

13.01 / Рупор кремлевской пропаганды: В Британии демонтировали статую Грете Тунберг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика