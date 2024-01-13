Риск стать чушпаном: МИД России призвал не общаться с новым министром иностранных дел Франции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала инструкцию для общения с дипломатами, которые публично объявили о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Рекомендуется избегать любых личных контактов с открытыми гомосексуалистами и лесбиянками, а если же встреча состоялась «по производственной необходимости», то «правильным пацанам» необходимо воздержаться от рукопожатия и по возможности не сидеть с ними за одним столом.

«По поводу назначения женомужчины Сежурне министром иностранных дел Франции выражусь кратко. Не хотите стать чушпаном — не общайтесь с этим мужеложцем, а коль встретились, то не подавайте руки и не ешьте из одной посуды», — пишет Захарова.

Инструкция российского МИД уже через несколько часов после публикации стала одной из главных тем мировых СМИ. На «глобальном юге» позицию Москвы большинство журналистов и политиков поддерживают, призывая свои правительства издать аналогичные распоряжения. Лидеры ЕС и США, напротив, призвали ввести против России новые санкции за «гомофобию на государственном уровне».

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