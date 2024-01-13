Рупор кремлевской пропаганды: Спровоцируют и загрызут белым медведем
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Страшные вещи творятся в России.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
Страшные вещи творятся в России.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
13.01 / Активация определенных клеток мозга позволяет замедлить процесс старения
13.01 / Ученые рассказали о пользе холода для человеческого организма
13.01 / V-образный – высокий хвост, а в форме сердечка – романтический пучок: укладываем волосы в соответствии со стилями декольте
13.01 / Украинский экс-замминистра Тука: ситуация для ВСУ на фронте тяжелая из-за дронов России
13.01 / Депутат накормил баснями соловья в зоопарке
13.01 / Риск стать чушпаном: МИД России призвал не общаться с новым министром иностранных дел Франции
13.01 / Китайские ученые уничтожили танк кинетическим снарядом
13.01 / Установлена связь между кровоточивостью десен и заболеваниями легких
13.01 / Нарколог Клименко: безопасной дозы алкоголя нет
13.01 / Рупор кремлевской пропаганды: В Британии демонтировали статую Грете Тунберг
Политика конфиденциальности - GDPR
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090