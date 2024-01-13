 

Китайские ученые уничтожили танк кинетическим снарядом

13.01.2024, 17:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание Equipment Environmental Engineering, китайские ученые провели испытание различных видов вооружения на бронетехнике, стремясь таким образом выяснить, как именно различные виды боеприпасов влияют на танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Обозреватели отмечают, что в данном случае речь идет о применении кинетического снаряда, подчеркнув: «В ходе этих испытаний танк мог быть выведен из строя одним попаданием без видимых внешних повреждений». Ученые уточнили, что снаряд, масса которого составляет 20 килограммов, обладает кинетической энергией в 25 мегаджоулей, что позволяет боеприпасу нанести внутренним системам танка, причем при минимальном контакте, катастрофический ущерб.

Энергии снаряда, как считают эксперты, вполне достаточно, чтобы вывести из строя бронетехнику массой до 60 тонн, что сопоставимо с весом американского танка M1 Abrams.     


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / V-образный – высокий хвост, а в форме сердечка – романтический пучок: укладываем волосы в соответствии со стилями декольте

13.01 / Украинский экс-замминистра Тука: ситуация для ВСУ на фронте тяжелая из-за дронов России

13.01 / Депутат накормил баснями соловья в зоопарке

13.01 / Риск стать чушпаном: МИД России призвал не общаться с новым министром иностранных дел Франции

13.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Спровоцируют и загрызут белым медведем

13.01 / Установлена связь между кровоточивостью десен и заболеваниями легких

13.01 / Нарколог Клименко: безопасной дозы алкоголя нет

13.01 / Рупор кремлевской пропаганды: В Британии демонтировали статую Грете Тунберг

13.01 / Springer: использование смартфона усиливает ОКР

13.01 / На CES 2024 представили устройство, создающее голограммы собеседников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика