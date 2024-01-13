Китайские ученые уничтожили танк кинетическим снарядом

Как сообщает издание Equipment Environmental Engineering, китайские ученые провели испытание различных видов вооружения на бронетехнике, стремясь таким образом выяснить, как именно различные виды боеприпасов влияют на танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Обозреватели отмечают, что в данном случае речь идет о применении кинетического снаряда, подчеркнув: «В ходе этих испытаний танк мог быть выведен из строя одним попаданием без видимых внешних повреждений». Ученые уточнили, что снаряд, масса которого составляет 20 килограммов, обладает кинетической энергией в 25 мегаджоулей, что позволяет боеприпасу нанести внутренним системам танка, причем при минимальном контакте, катастрофический ущерб.

Энергии снаряда, как считают эксперты, вполне достаточно, чтобы вывести из строя бронетехнику массой до 60 тонн, что сопоставимо с весом американского танка M1 Abrams.