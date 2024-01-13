Установлена связь между кровоточивостью десен и заболеваниями легких

Как сообщает издание Daily Mail, кровоточивость десен может привести к хронической обструктивной болезни легких, что показали результаты исследования, проведенного китайскими молекулярными биологами.

Ранее было установлено, что воспаление десен является фактором риска целого ряда заболеваний, включая гипертонию, диабет и некоторые виды рака, фактически усиливая воспаление и подавая организму сигнал о сложившейся ситуации. Такое развитие событий вызывает иммунную реакцию, а если она слишком сильна, то резко повышается степень риска развития заболеваний, относящихся к категории хронических.

Особое внимание ученые уделили бактерии Porphyromonas gingivalis, играющей важнейшую роль в развитии заболеваний десен, прежде всего за счет разрушения тканей, обеспечивающих поддержку зубов. В рамках эксперимента ученые заразили мышей ХОБЛ и бактериями, обнаружив в итоге активацию выработки иммунной системой макрофагов M2 и гамма-дельта Т-клеток, что приводит к образованию цитокинов, усиливающих воспаление в организме.